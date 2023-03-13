البوابة - خسارة الوزن، رجيم، دايت، ​فقدان الوزن، التنحيف والتخسيس، كل هذه الكلمات مسميات لهدف واحد تسعى إليه العديد من السيدات، وتنجح بعض السيدات بالوصول إلى الهدف فيما تفشل آخريات، ما هو هذا الرجيم؟ ما المبدأ الذي اقيم عليه؟ وما هو مدى نجاحه؟ وبمناسبة اقتراب ست الحبايب يقدم لك "البوابة" رجيم عيد الأم 2023:

متى موعد عيد الام 2022؟

يصادف عيد الأم يوم الثلاثاء 21 آذار/2023

رجيم عيد الأم 2023

رجيم عيد الأم 2023 وجبة الإفطار

وجبة الإفطار يجب أن تكون في وقتها وثابتة طوال فترة الرجيم وهي عبارة عن 2 بيضة مسلوقة + حبة خيار + تيركي "حسب الرغبة" + لبنة ملعقتين صغيرتين.

اليوم الأول:

وجبة الغداء:

طبق سلطة ملىء بالخضار بدون طماطم أو جزر، لأنه الطماطم تحتوي على الكثير من الأملاح التي تحبس السوائل في الجسم، أما الجزر يعمل على إمداد الجسم بالكثير من السعرات الحرارية التي تكافح نجاح الرجيم.

وجبة العشاء:

قطعة ستيك من اللحم المشوي بشرط تكون خالية من الملح + علبة زبادي + طبق خضار صغير الحجم.

اليوم الثاني:

وجبة الغداء:

دجاج مسلوق أو مشوي بدون جلد + علبة زبادي مع ملعقة من مطحون بذرة الكتان أو بذور الشيا.

وجبة العشاء:

بيضة مسلوقة عدد 2+ طبق سلطة مكون من الخيار والفلفل الأخضر والخس والملفوف والبقدونس والجرجير.

اليوم الثالث:

وجبة الغداء:

قطعة مقدار 80 جرام من جبن القريش أو الجبن منزوع الدسم.

وجبة العشاء:

لحم مشوي أو مفروم أو صدر دجاجة بدون جلد مسلوق أو مشوي حسب الرغبة.

اليوم الرابع:

وجبة الغداء:

ثمرة برتقال أو تفاح أو ثمرتين ويفضل التقيد كما ذكرنا مسبقاً في التعليمات.

وجبة العشاء:

علبة تونة بدون زيت أو مغسولة بالماء + علبة زبادي مع ملعقة صغير من مطحون بذرة الكتان.

اليوم الخامس:

وجبة الغداء:

طبق خضار مسلوق بدون ملح أو بأقل قدر ممكن.

رجيم عيد الأم 2022 وجبة العشاء:

سردين أو تونة بدون زيت أو جمبري + سلطة خضار + كوب لبن خالي أو قليل الدسم.

اليوم السادس:

وجبة الغداء:

لحم مسلوق + سلطة خضار مع ملعقة من مطحون بذرة الكتان.

رجيم عيد الأم 2022 وجبة العشاء:

طبق شاورما بدون خبز ولا تكرر هذه الوجبة خلال الرجيم مرة أخرى + لبن خالي الدسم.

اليوم السابع:

وجبة الغداء:

طبق دجاج مسلوق أو مشوي + طبق سلطة خضروات + كوب لبن.

رجيم عيد الأم 2022 وجبة العشاء:

3 شرائح تيركي + كوب لبن خالي الدسم + خيار +بندورة

أسباب ثبات الوزن بالرغم من الرجيم والرياضة

التعرض للضغوطات النفسية

عدم شرب الماء بكميات كافية

الإصابة بالغدة الدرقية

تناول أنواع معينة من الأدوية التي تزيد الوزن مثل الكورتيزون

عدم النوم لمدة كافية

اتباع نظام غذائي غير مناسب لطبيعة جسمك

المبالغة في تناول الأطعمة المالحة مثل الشيبس والبسكويت المالح مما يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم.

عدم الالتزام بتناول الوجبات الغذائية في أوقاتها.

تخفيض الكمية المستهلكة من الكربوهيدرات والتي تعد مصدراً مهماً للطاقة

نصائح قبل عمل رجيم عيد الأم 2023‎‎

شرب مالا يقل عن 9 أكواب من الماء بشكل يومي.

تجنب المشروبات الغازية حتى الدايت منها.

شرب الشاي والقهوة والأعشاب لكن بدون إضافة سكر.

التوقف بشكل كامل عن تناول الحلويات واستبداله بالتمر.

يفضل تناول الخيار أو الخس بين الوجبات بشرط تناول نوع واحد ويكون ذلك قبل تناول الوجبة بمدة ساعتين.

شرب الأعشاب لمحاربة الإمساك قدر المستطاع.

تناول الطعام ببطء لأنه الحل الأمثل للشعور بالشبع السريع.

الزبادي المستخدم في الرجيم يجب أن يكون موثوق به ويساعد علي الهضم وتحسين عملية شد الجسم.

الالتزام في ممارسة التمارين الرياضية.

رسائل عيد الأم 2023

دعاء عيد الأم 2023