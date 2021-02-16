6 أخطاء ترتكبينها أثناء العمل من المنزل

لا تزال تجربة العمل عن بُعد جديدة تمامًا رغم مضي عام كامل على جائحة كورونا، لأن العديد من الموظفين لم يتكيفوا بعد مع الفكرة، وهذا قد يؤدي إلى ارتكابهم الكثير من الأخطاء أثناء العمل عن بُعد، والتي تؤثر دون قصد على إنتاجية عملهم.

فيما يلي أهم الأخطاء التي يمكن أن نرتكبها أثناء العمل من المنزل، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

العمل من السرير أو الأريكة

ينصح الخبراء بعدم العمل أثناء الاستلقاء على السرير أو الجلوس على الأريكة، وذلك لأن وضعية العمل لفترات طويلة بهذه الطريقة، يمكن أن تؤدي إلى آلام في الظهر والعضلات. يوصي الخبراء بتخصيص مكتب وكرسي مريح للعمل.

عدم التواصل مع فريق العمل

يزيد العمل عن بُعد من فرص سوء التواصل وقد يشعر الموظفون أيضًا بالإهمال. لذلك، يجب على المدراء التأكد من وجود اتصالات كافية عبر الرسائل النصية ومكالمات الصوت أو الفيديو لمعرفة المهام وحالات المشروع، وإنتاجية الموظفين، وما إذا كانوا يواجهون أي مشاكل.

عدم وضع حدود للعمل في المنزل

سيكون هناك دائمًا أعمال أخرى ومشتتات أخرى في المنزل أثناء العمل عن بُعد. ومن ثم، من الضروري الحفاظ على هيكل العمل عبر إنشاء قائمة مهام العمل، والبقاء داخل جزء معين من المنزل حيث لا يمكن لأحد أن يزعجك، بالإضافة إلى إنشاء حدود للتفاعل أثناء تواجدك في ساعات العمل. يساعدك هذا على الاستمرار في التركيز على عملك وعدم تشتيت انتباهك بالأشياء الأخرى.

إهمال الصحة

من الضروري عدم إهمال صحتك أثناء العمل من المنزل، لذا يُنصح بعدم الجلوس لفترات طويلة، وأخذ استراحات قصيرة والتحرك ضمن المنزل، فذلك يساعد على تحريك الدورة الدموية وتجنب تشنج العضلات. من المستحسن عدم التخلي عن ممارسة بعض التمارين الرياضية قبل البدء بالعمل إذا كان ذلك ممكناً.

عدم ترقية مهارات العمل

يمكن أن يكون العمل عن بعد مفيدًا للموظف، إذ يمكنه الاستفادة من هذه الفرصة من خلال ترقية مهارات الاتصال الكتابية والشفهية، ومعرفة المزيد حول التطبيقات التقنية التي يمكن أن تجعل العمل أسهل وأكثر. لذا لا بد من استغلال هذه الفرصة لترقية المهارات والحصول على المزيد من الخبرات.

ارتداء البيجامة أثناء العمل

يُنصح بعدم ارتداء ملابس المنزل أثناء العمل عن بعد، لأن ارتداء ملابس مناسبة للعمل يساهم في إضفاء جو من الجدية ويساعد على التركيز في العمل بشكل أكبر، وبالتالي تحقيق إنتاجية أكبر.

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