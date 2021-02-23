أخطاء تفعلها السيدات تتسبب بمشاكل كبيرة في المنزل

تقع الكثير من السيدات في أخطاء دون قصد، ما قد تسبب مشاكل كبيرة في المنزل، ولهذا نستعرض لكم بعض تلك الأخطاء لتجنبها:

1- شحن الهاتف على السرير:

لا يجب أن تنام وبجانب هاتفك، ففضلا عن أنها تسبب لك الأرق والقلق، قد تؤدي إلى مخاطر كثيرة، خصوصا إذا كانت بطارية هاتفك بها عيوب، فقد تسبب حرائق.

2- تجاهل جيرانك:

يجب أن تكون هناك صلة مودة بينك وبين الجيران، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصانا بالجيرة الطيبة

لأنه في أسوأ الاحوال يمكن أن يحدث لكي شيء أو تتعرض للسرقة، فهم أول من سيسمعون صوتك ويحاولوا إنقاذك.

3- الإفراط في مشاركة حياتك على مواقع التواصل الاجتماعي:

قد يسبب كشفك لتفاصيل حياتك وكل ما تفعليه على مواقع التواصل الاجتماعي، الكثير من المشاكل، لأن الناس ستكون على علم بحياتك خاصة، إذا كنت تشارك الأماكن التي تذهب إليها فيمكن أن يكون أحد الأشخاص لا يحبك ويريد لك الأذى، وعندما يعلم أنك في الخارج ومنزلك فارغا يتعرض منزلك للسرقة.

4- تسجيل عنوانك على الهاتف:

تلك العادة تفعلها الكثير من السيدات عندما تستخدم "google map"، إذ يمكن أن تعرض منزلك للسرقة إذا سُرق هاتفك، لذلك يجب أن تسجل عنوان قريب من منزلك وليس عنوانك بالتحديد.

5- زيادة الأحمال على منافذ الطاقة:

الأحمال الزائد على أسلاك الكهرباء يمكن ذلك أن يؤدي إلى حدوث حريق في المنزل، لذا تجنب هذه العادة.

6 -نسيان إيقاف تشغيل مكواة فرد الشعر:

غالبا ما تفعل تلك الحركة الكثير من السيدات، حيث يكونون في عجله من أمرهن بعد استخدامها، ما قد تتسبب اشتعال الحرائق، لذا يجب الحذر والتأكد من إطفائها.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

فوائد الفشار

طبيب البوابة: ما هي أفضل طريقة لطهي الفطر؟