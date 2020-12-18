أخطاء يقع فيها الرجال وتفسد إطلالتهم

الحصول على مظهر أنيق وغير متكلف يتطلب جهدًا واهتمامًا بجميع التفاصيل البسيطة حتى لا يفسد مظهرك دون أن تدري، خصوصا أن العديد من الرجال قد يفوتهم بعض تلك التفاصيل التي لا يلتفون إليها.

وحتى لا ينتهي بك الأمر بمظهر سيئ أو محرج بسبب بعض الأمور البسيطة، نقدم لكم هذه النصائح التي تجعلك في مظهر أفضل وتجعلك تتجنب الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الرجال.

1- ساعة اليد

إذا كنت ترتدي قميصًا بأكمام طويلة، فلا يُستحب ارتداء ساعة يد لأنها تعرقل أسورة القميص ولم تظهر، فيفضل ارتداء قميص بأكمام منتصفة حتى لا تكون ساعة مدفونة داخل القميص.

2- عدم ارتداء تيشرت ملون أسفل الجاكيت

يقع بعض الرجال في خطأ ارتداء التيشرت الملون تحت الجاكيت، بل يفضل ارتداء تيشرت سادة أسفل اي جاكيت حتى يعطيه شكلًا أنيقًا.

3- حمالات وحزام

عليك عزيزي الرجل اختيار بين الاثنين حمالات أو حزام، فلا يفضل ارتدائهما معًا لأنهما يقومان بنفس الهدف.

4- المكواه

من الأمور الضرورية هي كي ملابسك حتى تعطيك ثقة أكثر، وعلى الطرف الآخر تعطيه انطباعًا بعدم تحمل مسؤولية ولا مبالاة وقلة اهتمام بنفسك.

5- إغلاق أزرار الجاكيت

لا تغلق أزرار الجاكيت كلها وينصح بفتحها كافة عند الجلوس وفي حال طلوعك على المسرح أو في مناسبة مهمة أن تغلق أزرار الجاكيت.

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