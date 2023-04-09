البوابة - يتحرى المسلمون ليلة القدر في الليالي الوترية، حيث أخفى الله ليلة القدر في أيام شهر رمضان المبارك، حثًّا للصائمين على مضاعفة العمل في رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ".
أدعية الليالي الوترية من رمضان 2023
- اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فأعفو عنا
- اللهم ارزقنا العتق من النار ووالداينا يا رحمن يا رحيم.
- اللهم إنّا نسألك حياةً يكون فيها رضاك هو غاية همّنا. و كذلك أن تردنا إليك ردًّا جميلًا كلّما ابتعدناوضللنا الطريق. وأن تحسن خاتمتنا وثبتنا على طاعتك في رمضان وما بعده من الشهور والأيام.
- يا حي يا قيوم أسألك البركة في الرزق والسعة فيه، وأعوذ بك من الجحد والبخل والقسوة، وأعوذ بك ألا تلهينا الدنيا ومغرياتها عن ذكرك يا أرحم الراحمين.
- اللهم بحق هذه الأيام المباركة أسألك أن تبلغنا ليلة القدر التي ننتظرها بشوق شديد،وأسألك يا رحمن العون على الاجتهاد في الطاعة طمعًا في رضاك.
- استغيث برحمتك يا أرحم الراحمين أن تخفف عنّي وجع المرض فإنك أنت وحدك من تعلم بحال عبدك الذي لا حول ولا قوة له إلا بك.
- اللهم في هذا الصباح المبارك المشرق بنورك الكريم في هذا اليوم المبارك نسألك أن ترزقنا التوفيق والسداد يا من قادر على كل شيء.
الليالي الوترية من رمضان 2023
- ليلة 21 رمضان تبدأ من مغرب الثلاثاء 11 أبريل 2023 حتى فجر الأربعاء 12 أبريل 2023
- ليلة 23 رمضان تبدأ من مغرب الخميس 13 أبريل 2023 حتى فجر الجمعة 14 أبريل 2023
- ليلة 25 رمضان تبدأ من مغرب السبت 15 أبريل 2023 حتى فجر الأحد 16 أبريل 2023
- ليلة 27 رمضان تبدأ من مغرب الاثنين 17 أبريل 2023 حتى فجر الثلاثاء 18 أبريل 2023
- ليلة 29 رمضان تبدأ من مغرب الأربعاء 19 أبريل حتى فجر الخميس 20 أبريل 2023.
دعاء ليلة القدر 2023
- اللهّم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني، وخذ منه بثأري، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
- اللهم اجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أنهم إلى ربهم راجعون، ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
- اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لي منه نصيب وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.
- اللهمَّ أصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين.
- اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا.
- أجمل دعاء ليلة القدر 2023، اللّهم أوردنا حوض سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم واجعله لنا شفيعا، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
- اللهم يا رب إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
- من أفضل دعاء ليلة القدر 2023، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.
- اللهم يا رب إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم استر عورتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي.
- اللهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر وسهل اموري فيه من العسر الى اليسر.
- اللهم ان كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير مما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت.
- اللهم اجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء واحساني في عليين وإساءتي مغفورة.
- من أفضل دعاء ليلة القدر 2023، اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لي منه نصيب وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.
- اللهم يا رب ارزقني فضل قيام ليلة القدر وسهل اموري فيه من العسر الى اليسر.
دعاء ليلة القدر مستجاب
- اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقِّ قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم.
- اللَّهم بلغِّنا ليلة قدرك وارزقنا فيها على قَدَر قدرك، فقدر الله عظيم وربما يؤتيك بدعائك هذا أضعافه، اللَّهم إنا نسألك الحسنى وزيادة فالحسنى هي الجنة والزيادة هي لقاء الله فيها، هذا أفضل دعاء ليلة القدر 2023.
- اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذِلُّ من واليت، ولا يعِزُّ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك..
- اللهم أصلح حالي لحالٍ تحبه يا الله، وارزقني الرضا كي ترتاح روحي، واجبر قلبي بما أتمنَّى. يا رب إن كانت هذه الليلة ليلة القدر فارفع أسماءنا في صحائف العُتقاء من النار، اللهُم إننا نستودعُك أدعيِة فاضت بها قلوبنا فاستجبها يا رحيم.
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