البوابة - يتحرى المسلمون ليلة القدر في الليالي الوترية، حيث أخفى الله ليلة القدر في أيام شهر رمضان المبارك، حثًّا للصائمين على مضاعفة العمل في رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ".

أدعية الليالي الوترية من رمضان 2023

اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فأعفو عنا

اللهم ارزقنا العتق من النار ووالداينا يا رحمن يا رحيم.

اللهم إنّا نسألك حياةً يكون فيها رضاك هو غاية همّنا. و كذلك أن تردنا إليك ردًّا جميلًا كلّما ابتعدناوضللنا الطريق. وأن تحسن خاتمتنا وثبتنا على طاعتك في رمضان وما بعده من الشهور والأيام.

يا حي يا قيوم أسألك البركة في الرزق والسعة فيه، وأعوذ بك من الجحد والبخل والقسوة، وأعوذ بك ألا تلهينا الدنيا ومغرياتها عن ذكرك يا أرحم الراحمين.

اللهم بحق هذه الأيام المباركة أسألك أن تبلغنا ليلة القدر التي ننتظرها بشوق شديد،وأسألك يا رحمن العون على الاجتهاد في الطاعة طمعًا في رضاك.

استغيث برحمتك يا أرحم الراحمين أن تخفف عنّي وجع المرض فإنك أنت وحدك من تعلم بحال عبدك الذي لا حول ولا قوة له إلا بك.

اللهم في هذا الصباح المبارك المشرق بنورك الكريم في هذا اليوم المبارك نسألك أن ترزقنا التوفيق والسداد يا من قادر على كل شيء.

الليالي الوترية من رمضان 2023

ليلة 21 رمضان تبدأ من مغرب الثلاثاء 11 أبريل 2023 حتى فجر الأربعاء 12 أبريل 2023

ليلة 23 رمضان تبدأ من مغرب الخميس 13 أبريل 2023 حتى فجر الجمعة 14 أبريل 2023

ليلة 25 رمضان تبدأ من مغرب السبت 15 أبريل 2023 حتى فجر الأحد 16 أبريل 2023

ليلة 27 رمضان تبدأ من مغرب الاثنين 17 أبريل 2023 حتى فجر الثلاثاء 18 أبريل 2023

ليلة 29 رمضان تبدأ من مغرب الأربعاء 19 أبريل حتى فجر الخميس 20 أبريل 2023.

دعاء ليلة القدر 2023

اللهّم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني، وخذ منه بثأري، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم اجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أنهم إلى ربهم راجعون، ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لي منه نصيب وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

اللهمَّ أصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين.

اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا.

أجمل دعاء ليلة القدر 2023، اللّهم أوردنا حوض سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم واجعله لنا شفيعا، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.

اللهم يا رب إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.

من أفضل دعاء ليلة القدر 2023، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.

اللهم يا رب إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم استر عورتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي.

اللهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر وسهل اموري فيه من العسر الى اليسر.

اللهم ان كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير مما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت.

اللهم اجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء واحساني في عليين وإساءتي مغفورة.

من أفضل دعاء ليلة القدر 2023، اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لي منه نصيب وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

اللهم يا رب ارزقني فضل قيام ليلة القدر وسهل اموري فيه من العسر الى اليسر.

دعاء ليلة القدر مستجاب