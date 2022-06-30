أول جمعة من ذي الحجة هي أحد أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي من الأيام المباركة والعظيمة والتي يكثر خلالها المسلمون العبادات والطاعات، التحميد،التكبير،التهليل،التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

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دعاء أول جمعة من ذي الحجة

دعاء أول جمعة من ذي الحجة، ربي إنها الجمعة الأولى من شهر ذي الحجة المبارك، فأسألك يا الله أن تشفي كل مريض وترحم كل ميت وأن تشرح صدورنا وتيسر أمورنا وان تجعل هذه الجمعة فرج لكل صابر وإستجابة لكل دعاء.

اللهم أعنا في العشر الأوائل من ذي الحجة على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واجعل لنا فيهم عملاً مقبولاً وذنبًا مغفوراً واكتب لنا فيهم رزقاً واسعاً.

دعاء أول جمعة من ذي الحجة، اللهم اكتب لنا حج بيتك العام القادم وزيارة لحبيبك المصطفي، يا رب يا الله.

اللهم في أول جمعة من ذي الحجة افتحها بغفران الذنوب وفرح القلوب وادخل السعادة في كل البيوت وتقبل منا واعتق رقابنا ووالدينا من النار.

يا رب اجعل أول جمعة من ذي الحجة تفريجاً لكل هم واستجابة لكل دعاء وغفران لكل ذنب وهداية لكل عبد ورزقاً لكل محتاج وشفاء لكل مريض ورحمة لكل بيت.

دعاء أول جمعة من ذي الحجة، صباح أول جمعة من ذي الحجة اللهم اجعل لنا فيه دعاء لا يرد وارزقنا رزقاً لا يعد وافتح لنا بابً في الجنة لا يسد.

اللهم اجعل هذا الفجر من ذي الحجة بلوغاً حسناً يرضيك عنا، اللهم اجعل لنا فيها نصيباً من الرحمة والمغفرة واستجابة الدعاء.

أجمل دعاء في ليلة الجمعة الأول من ذي الحجة

اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

دعاء أول جمعة من ذي الحجة مستجاب قصير

اللهم اجعل دعائي ايام ذي الحجة نصر وعز وخير وفلاح لي ولجميع المسلمين اللهم آمين.

عَن النَّبيّ ﷺ قَالَ: مَنْ قالَ لا إلهَ إلاَّ اللَّه وحْدهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، عشْر مرَّاتٍ: كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أرْبعةَ أَنفُسٍ مِن وَلِد إسْماعِيلَ.

اللهم فرجك القريب اللهم معروفك القديم اللهم عوائدك الحسنة اللهم عطاك الحسن الجميل ، يا دائم المعروف معروفك الدائم.

دعاء قصير أول جمعة من ذي الحجة

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي.

اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني.

يارب أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

للهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي.

افضل الذكر في العشر ذي الحجة

الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويعد العمل الصالح في الأيام العشر من ذي الحجة هو أحب إلى الله تعالى من العمل في غيرها، قال صلى الله عليه وسلم: «ما من أيامٍ أعظمُ عند اللهِ ولا أحبُّ إليه العملُ فيهن من أيامِ عشرِ ذي الحجةِ.

دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة

اللهم نسألك أن تبارك لنا في أعمالنا وتتقبلها منها.

إلهي.. هذا ضعفي وذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، أنت المعافي فعافني، واعفو عني وتولى أمري. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

إلهي يا معطي من تشاء ومانع من تشاء، إلهي فاعطنا اللطف والرحمة، وامنع عنا البطش والنقمة، وامدد لنا من لدنك رزقا حلالا بمعرفتك وطاعتك.

حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراءه منتهى، من توكل على الله كفاه، ومن اعتصم بالله نجا.

اللهم إني أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك وقوتك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عنا ما نحن فيه وأن تقدر لنا الخير فيما نريده وننويه وأن ترزقنا من رزقك وأن تظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك.

سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض حكمه، سبحان الذي في القبور قضاؤه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في القيامة عدله، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي بسط الأرض.. سبحان الذي لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه.

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