كيف أستقبل العشر من ذي الحجة؟ لماذا العشر من ذي الحجة؟ هل يجوز الصيام العشر من ذي الحجة؟ هل صيام التسع أيام الأولى من ذي الحجة من السنة؟ ما هي الأحاديث في فضل العشر من ذي الحجة؟ ما هو فضل عشر ذي الحجة في القرآن؟ فضائل عشر ذي الحجة بالصور، دعاء عشر ذي الحجة مستجاب 2022.

إن أفضل الأيام على الإطلاق هي العشر من ذي الحجة وأحبها عند الله، وهي من أفضل الأيام في حياة المسلم، فاجتهدوا مثل ما تجتهدوا بشهر رمضان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر قال : إن العشر [ ص: 399 ] عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر.

كيف أستقبل العشر من ذي الحجة؟

حسن صلاتك مثل أذكار الصلاة، الخشوع، الطمأنينة.

حافظ على ورودك اليومي، ورد تلاوة القرآن الكريم وورد إستماع القرآن.

تزود من الطاعات مثل صلة الرحم، الصدقة، الكلمة الطيبة، الصيام، السنن والرواتب، قيام الليل.

الإكثار من التهليل والتسبيح والتحميد " الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.

أكثر من الذكر والدعاء في هذه الايام الفضيلة:

اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.

اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.

أعلن التغيير وحارب الكسل والخمول، وأيضاً تخلص من المعاصي، وحرر قلبك من حب الدنيا وشهواتها، جدد التوبة والاستغفار، وكرروا استغفر الله العظيم وأتوب إليه.

لماذا العشر من ذي الحجة؟

أيام العشر من ذي الحجة ولياليها هي أيام خير وبركة يضاعف العمل فيها، وفيها يستحب الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، يعتبر العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة.

هل يجوز الصيام في العشر من ذي الحجة؟

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ؛ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ القَدْرِ".

وعن حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة. رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه، وهذا دليل على استحباب صوم أيام عشر ذي الحجة.

أما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط، فقد قال العلماء: المراد أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، وعدم رؤيتها له صائماً لا يستلزم العدم لأن الصوم قد لا يظهر أمره، ثم إن الصيام من جملة الأعمال الصالحات التي يتقرب بها إلى الله في هذه العشر التي ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن منها.

هل صيام التسع أيام الأولى من ذي الحجة من السنة؟

صيام التسع أيام الأولى من ذي الحجة من السنة وليس فرضاً، وقد أكدها يوم عرفة لغير الحاج، ويليه في يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ثم باقيها، والله أعلم.

أحاديث في فضل العشر من ذي الحجة

روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام – يعني أيام العشر - قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء".

وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أيام أعظم ولا احب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد".

وروى ابن حبان رحمه الله في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أفضل الأيام يوم عرفة".

فضل عشر ذي الحجة في القرآن

فضل عشر ذي الحجة في القرآن، عن جابر بن عبد الله أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «ما مِن أيّام أفضل عند الله مِن أيّام عشر ذي الحجّة"، قال: قال رجلٌ: هنّ أفضل؟ أم عدتهنّ جهاد في سبيل الله؟ قال: "هنّ أفضل مِن عدتهنّ جهاد في سبيل الله، إلاّ عفير يُعفّر وجهه في التُّراب»، والعِفّير الذي يعفر وجهه بالتراب هو المجاهد في سبيل الله.

فضائل عشر ذي الحجة بالصور

دعاء عشر ذي الحجة مستجاب 2022

اللهم فيما هل علينا من أيام مباركات من ذي الحجة اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني.

اللهم يا غافر الذنوب اغفر لي ما قدمت وما أخرت في العشر من ذي الحجة واجعل لي من كل خير نصيب يا من عليه التوكل وبه الأمل وإليه المصير.

اللهم في هذه الأيام المباركة من ذي الحجة أعني وأهلي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتقبل منا صالح الأعمال.

اللهم إني نويت صيام العشر من ذي الحجة لوجهك فأصلح لي ديني وتقبل عملي واصلح دنياي وأصلح آخرتي وبارك لي فيما بقي من عمري.

أسأل الله العلي القدير في هذه الأيام المباركة أن يجعل لكم أحبابي دعاء مستجاب وذنبًا مغفورًا وسعيًا مشكورًا وأن يجمعنا في العام القادم على جبل عرفات.

أدعية عشر ذي الحجة

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة