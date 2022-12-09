الدّعاء يوم الجمعة من الأسباب التي يفرّج بها الله سبحانه وتعالى عن المسلم المشاكل ويُذهب الأحزان والهموم، يمكن للمسلم الدعاء بما يشاء من الأدعية لطلب العفو والغفران، وفيما يأتي أدعية للعفو والمغفرة في يوم الجمعة:

أدعية للعفو والمغفرة في يوم الجمعة

يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابه أو استأثرت به بعلم الغيب عندك أن تغفر ذنبي وتحسن خاتمتي.

من أدعية للعفو والمغفرة في يوم الجمعة، اللهم إنك غنيٌّ عن عذابنا؛ فلا تُعذّبنا يا رب العالمين.

اللهم ربّ السموات، والأرض، وما بينهما؛ ارزقنا نور الفهم، وأزح عنّا ستار الجهل.

اللهم إنا نستغيث بك أن ترفع عنا الوباء والبلاء.

اللهم إنّك عفو غفور تحبّ العفو فاعف عني وعن زلاتي.

اللهم إنّك توّاب رحيم، تحب عبادك التوابيّن الأوابين.

اللّهمّ إنِّي أتوب إليك جئتك بذنوبي، الّلهم فتب عليَّ، واكتب لي بتوبتي الثواب، وأبعد عنِّي العقاب.

اللهم اغفر لنا ما قدّمنا، وما أخّرنا، وما أسررنا، وما أعلنّا، وما أنت أعلم به منّا.

اللهم إنا ذنوبنا كثيرة؛ فاغفر لنا يا ارحم الراحمين.

من أدعية للعفو والمغفرة في يوم الجمعة أيضاً، اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقّه وجُلّه، سرّه وعلانيته.

اللهم يا أكرم الأكرمين؛ اكرمنا برحمتك الواسعة.

اللهم يا رب الطُف بنا فإنّك بنا راحمٌ، ولا تُعذّبنا فأنت علينا قادرٌ.

دعاء يوم الجمعة للرزق

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

اللهم اشرح صدري واحلل عقدة أمري وارزقني رزقًا حلالًا طيبًا، وزد في مالي يا أكرم الأكرمين.

اللهم يا موزّع الأرزاق، اجعلني من أهل الرزق الحلال الطيب وأبعد عني سوء كل مال خبيث مُحرَّم.

اللهم اجعلني من عبادك الذين يكسبون رزقهم بالحلال، اللهم اكتب لي الرزق الواسع الطيب المبارك.

اللهم إني توكلت عليك وإليك أنبت، اللهم أسألك من الرزق حلاله وطيّبه، يا من تكفي وترزق وتوفق من توكل عليك يا رب العالمين.

اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار، وعافنا واعف عنا إنك أنت العزيز الجبار.

اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد في كل وقت وحين، اللهم أسألك أن تطرح البركة في مالي، وتجعلني من أهل الخير والصلاح.

اللهم يا من لا تُعد نعمه ولا تُحصى أسألك أن تُنعم عليَّ برزق من رزقك، زمال من مالك، وتُعطني من خيرك وعطاءك يا رب العالمين.

اللهم يا رب العالمين ويا رب العرش العظيم أسألك يا من وسعت رحمته كل شيء، ويا من وسعت قدرته كل شيء أن تجعلني من عبادك الصالحين الراضين المرضين، وأن تكتب لي الرزق الحلال، والصلاح في الدين والدنيا.

اللهم يا مالك الملك تُؤتي الملك من تشاء وتمنع الملك عمن تشاء.

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