يوم الجمعة يوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ففيه خرج آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة كان بسبب معصية، ويجب على المسلم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتذكر قصة آدم عليه السلام ليتعظ، وحصول يوم القيامة في يوم الجمعة، وفيما يلي نقدم لكم أدعية يوم الجمعة قبل الغروب:

أدعية يوم الجمعة قبل الغروب

اللهم يا رب إني اسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم يا رب لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك،

ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك

الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رب يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين،

يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.

اللهم قبل غروب شمس هذا اليوم

اللهم يا رب أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا .

اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافين وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضى ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم يا رب يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين.

إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك

يا رب استغفرك على كل ذنب خطوت إليه برجلي أو مددت إليه يدي أو تأملته ببصري أو أصغيت إليه بإذني أو نطق به لساني، ثم استرزقتك فرزقتني واستعنت برزقك على عصيانك فسترتني، وسألتك الزيادة فَ فلم تحرمني.

اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا.

أفضل دعاء يوم الجمعة قبل الغروب ابن باز

اللهم آنس وحشتي في هذه الجمعـة المباركة بأن تجعل لي زوجةً صالحةً وجميلة واجعلنا نعيش في ظلّ طاعتك ومحبتك يا رب العالمين.

اللهم يا رب إني أسألك في هذه الساعة المباركة أن تنزل علينا سحائب رحمتك وعظيم مغفرتك، اللهم إني أتوب إليك فتب علي، وهب لي من لدنك عفوًا ومغفرةً يا رب العالمين.

دعاء يوم الجمعة المستجاب

اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب

اللهمّ يا رب إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شرّي، وتكشف بها همّي وغمّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي يا أرحم الرّاحمين.

اللهم يا رب أسألك بعظيم قدرتك أن جعل إخوتي أهلي من عبادك الصالحين، وتجعل ختام أمرهم جنة الخلد يا رحمن يا رحيم. يا واسع الرزق يا كريم، اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير لأهلي وارزقهم وبارك لهم فيما رزقتهم، وأجعلهم من أهل القرآن.

اللهم افتح بصيرة أهلي ووالدي وأنر قلوبهم بنورك الذي لا ينطفئ، واجعل الإيمان والطاعة مُبتغاهم في الدنيا والآخرة.

اللهم يا رب اسألك بعدد من سجد لك في بيتك المحرم من يوم أن خلقت الدنيا إلى يوم القيامة أن تعافي أمة محمد وترزقهم العفو والعافية وان تحفظ الإسلام والمسلمين وان تفرج كربنا وتيسر امرنا وتغفر ذنوبنا واسر ا فنا في امرنا تباركت ربنا وتعاليت وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد.

الحمد لله الأول قبل الأشياء والأحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره، ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه.

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