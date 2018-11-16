أدعية يوم الجمعة

قال صلى الله عليه وسلم: {أضلَّ الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يومُ الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم لنا تبعُ يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق}.

ويوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم: {خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة}، وهناك الكثير من الأدعية التي يرددها المسلم طيلة نهار الجمعة لنيل رضى ربه، ويفضل إكثار الدعاء بين صلاة العصر والمغرب إذ أنها ساعة إستجابة، ومن هذه الأدعية:

- اللهم يا من أمره بين الكاف والنون ويا أرحم من الأم الحنون اللهم اجعل قارئ رسالتي في الدارين سعيد وعند غفلة الناس منيب واغفر "لأم " انجبته و"لأب" أحسن تربيته واجعل أعلى الجنة دار إقامته.

- أدام الله لكم بركة الجمعة دهورا.. وألبسكم من تقواه نورا "نسألكم الدعاء" جمعة مباركة.

- يارب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم.. سأدعو لقلب قريب من قلبي: اللهم ارزقه ما يريد وأرزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد اللهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.

- أسعدك الله بساعات هذا اليوم المبارك ووسع عليك رزقك والهمك ذكره وأجاب دعوتك وزادك من فضله وحفظ دينك وأيدك بنصره ورضي عنك وأرضاك من حبه وعن النار أبعدك وأدخلك جنته وللخير أرشدك وكفاك نقمته.

- اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي. فأقبل توبتي، وأرحم ضعف قوتي، وأغفر خطيئتي، وأقبل معذرتي، وأجعل لي من كل خير نصيبا ، والى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين .

اللهم لا هادى لمن أضللت ، ولا معطى لما منعت ، ولا مانع لما أعطيت ،ولا باسط لما قبضت ، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت .

- اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل ، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام ، و أنت على كل شيء قدير.

اللهم لا تحرم سعة رحمتك ، وسبوغ نعمتك ، وشمول عافيتك ، وجزيل عطائك، و لا تمنع عنى مواهبك لسوء ما عندي ، ولا تجازني بقبيح عملي، ولاتصرف وجهك الكريم عنى برحمتك يا أرحم الراحمين .

اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك … ولا تخيبني و أنا أرجوك... اللهم إني أسألك يا فارج الهم ، ويا كاشف الغم ، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة ، أرحمني برحمتك .

اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت ، وبك خاصمت وإليك حاكمت ، فاغفر لى ما قدمت و ما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، وأنت المقدم وأنت المؤخر .

لا إله إلا أنت الأول والأخر والظاهر و الباطن ، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم .

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