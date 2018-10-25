دعاء الاستسقاء

جُبلت النَّفس البشريّة على طلب الغوث والعون في وقت الشِّدة والحاجة من الله وحده، ومن الحالات التي يلجأ فيها العباد إلى الله طلباً للغوث إذا أجدبت الأرض- أي انحبس المطر وتوقف عن الهطول لفتراتٍ طويلةٍ- عن طريق الاستسقاء. الاستسقاء من الفعل استسقى أي طلب السُّقيا من الله سبحانه وتعالى من أجل نزول المطر بصورٍ متعددةٍ من التَّضرع لله منها:

الصلاة بشكلٍ جماعيٍّ أو فرديٍّ.

الدُّعاء في خطبة الجمعة ويُأمن المستمعون.

الدُّعاء دُبر كل صلاة فريضةٍ أو في أي وقتٍ آخر.

آداء صلاة الاستسقاء.

عُرِف الاستسقاء في الأمم الماضية وهو من سُنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال الله تعالى:"وإذ استسقى موسى لقومه"، والنبيّ صلّى الله عليه وسلّم استسقى عدّة مراتٍ وبطُرقٍ مختلفةٍ.

دعاء الاستسقاء:

" اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا اللهم أغثنا ".( متفق عليه)" اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار ،عاجلاً غير آجل " رواه أبو داود .

"اللهم اسق عبادك وبهائمك ، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت". رواه ابو داود .

حُكم صلاة الاستسقاء:

صلاة الاستسقاء سنّةٌ مؤكدةٌ؛ فعن عبد الله بن زيد: "خرج النبي صلّى الله عليه وسلّم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحوّل رداءه، ثُمّ صلّى ركعتين جَهَرَ فيهما بالقراءة" متفق عليه.

قد يعجبك أيضاً:

دعاء نزول المطر

أدعية مستجابة لقضاء الحاجة

دعاء ليلة الدخلة.. وما يجب فعله قبلها‎