ورد في السنة النبوية الكثير من الأذكار التي تقال ليلة الجمعة، حيث فُضلّ يوم الجمعة على سائر الأيّام وذلك بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: "خَيْرُ يَومٍ طَلَعَتْ عليه الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ، فيه خُلِقَ آدَمُ، وفيهِ أُدْخِلَ الجَنَّةَ، وفيهِ أُخْرِجَ مِنْها"، ولذلك يُستحسن بالمسلم التقرّب من ربّه بالدعاء ليلة الجمعة، وفيما يلي أذكار ليلة الجمعة:

أذكار ليلة الجمعة

الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ليلة الجمعة لما لها فضل كبير، وذلك امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى: "إِنَّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".

يستحب في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، "من قرأ سورةَ الكهفِ ليلةَ الجمعةِ، أضاء له من النورِ ما بينه وبين البيتِ العتيقِ"، "من قرأَ سورةَ الْكَهفِ في يومِ الجمعةِ أضاءَ لَهُ منَ النُّورِ ما بينَ الجمعتينِ".

الدعاء ليلة الجمعة مستجابة وخاصة آخر ساعة من ساعات العصر يوم الجمعة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يَنْزِلُ رَبُّنا تَبارَكَ وتَعالَى كُلَّ لَيْلةٍ إلى السَّماءِ الدُّنْيا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يقولُ: مَن يَدْعُونِي، فأسْتَجِيبَ له؟ مَن يَسْأَلُنِي فأُعْطِيَهُ؟ مَن يَستَغْفِرُني فأغْفِرَ له؟". عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- ذَكَرَ يَومَ الجُمُعَةِ، فَقالَ: فيه سَاعَةٌ، لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وهو قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شيئًا، إلَّا أعْطَاهُ إيَّاهُ وأَشَارَ بيَدِهِ يُقَلِّلُهَا).

دعاء ليلة الجمعة قصير

يا رب جمعة مضت وجمعة أتت، اللهم اغفر لنا ما بينهما ويسر لنا ما يرضيك. سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقه، ورضى نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلّ اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه سلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

أسأل الله جنة عرضها السموات والأرض وأن يجعل أحبتي مخلدون فيها وأدعو الله أن يرزقهم رزقاً تقرّ أعينهم به، ويبشرهم بشرى خير لم تخطر لهم على البال، ويشفي مرضاهم ويوفقنا وإياهم لطاعته ورضاه إن شاء الله.

اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.

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اللهم اجعلني من الذين تُدَبَّر فرحتهم في السماء الآن وأمانيهم أوشكت أن تكون، اللهم اجعل لي نصيباً في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات، اللهم أَخرجني من حَولي إلى حَولك ومن تدبيري إلي تدبيرك ومن ضعفي إلى قوتك.

اللهم يا مغيّر الأحوال غيّر حالي إلى أحسن حال ، و سخر لي من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لي و اصرف عني كل ما هو شر لي إنك على كل شيءٍ قدير اللهم اسعد قلبي وقلب كل من دخل وكتب لا حول ولا قوه الا بالله فإنها كنز من كنوز الجنه.

دعاء ليلة الجمعة للفرج

اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعدهما. اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللّهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل،وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.

اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك،ولا تمنع عنى مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي.

ولا تصرف وجهك الكريم عنى برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.

اللهم إني اسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين،ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك.

لا إله إلا الله إقراراً بربوبيته سبحان الله خضوعاً لعظمته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

دعاء ليلة الجمعة مفاتيح الجنان

اللهم أرني عجائب صنعك في دعائي، وأرني لطفك، ورحمتك وقضاء حوائجي، وأرني كرمك وقدرتك في ما تعلق به قلبي. اللهم أني أسألك راحة القلب وسلامة الفكر وبالاً مطمئناً شاكراً لما قسمته لي.

اللهم يا رب اقضي حاجتي، وتولى أمري.

االلهم أني أسألك راحة القلب وسلامة الفكر وبالاً مطمئناً شاكراً لما قسمته لي.

دعاء ليلة الجمعة للميت

يا رب يا الله أسألك في ليلة الجمعة المباركة أن ترحم أبي رحمة الأبرار وأن تُسكنه مساكن الأخيار وأن تُعيذه من النار وتُدخله جناتٍ تجري من تحتها الأنهار.

اللهم في ليلة الجمعة اللهم ارحمها واغفر لها واجعل الجنة موطنها والفردوس بيتها يا أكرم الأكرمين وتكون جارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم امين.

ربي أسألك باسمك الأعظم في ليلة الجمعة الفضيلة أن ترحم أمي وأن تجعل مسكنها روضةً من رياض الجنة، اللهم اغفر لها وارحمها كما ربتني صغيرا واجمعني بها في الجنة.

إلهي أنت المُقدم والمؤخر أسألك في هذه الليلة المباركة أن تُقدم أخي إليك درجات، وأن تُبشره بالخير فيما هو آت، وأن تُدخِله أعالي الجنّات.

اللهم يا رب برحمتك أستعين في ليلة الجمعة المباركة أن ترحم أختي وأن اُسكنها فسيح جناتك، اللهم اغفر لها ظاهر الذنوب وخفاياها واجعل الجنة قرارها ومأواها.

يا رب يا الله يا سميع يا مُجيب أسألك في ليلة الجمعة الفضيلة أن تغير حال صديقي المتوفي إلى أحسن حال وأن تُدخل عليه في قبره الضياء والنور والفسحة والسرور يا رب العالمين.

يا رب إننا في ليلةٍ مباركة فأسألك أن تُسكن صديقتي منازل الشهداء وأن تحشرها مع سيد الأنبياء محمدٌ صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لها وارحمها فإنها كانت من أعز أصدقائي على قلبي.

دعاء يوم الجمعة للبركة في الرزق

أدعية للوالدين المتوفين في يوم الجمعة