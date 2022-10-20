صور تسريحات شعر عصرية مناسبة لحضور كأس العالم 2022 

قبل حلول مباريات كأس العالم 2022 في قطر، تتجه أنظار المرأة نحو اختيار تسريحات شعر عصرية ومبتكرة سواء للشعر القصير أو الشعر الطويل، والتفنن بتطبيق تسريحات شعر مرفوع أو تسريحات ذيل الحصان أو عمل ضفائر وغيرها من الموديلات العصرية والمناسبة لحضور كأس العالم لأنها تدوم لوقت أطول ولا تتأثر بتقلبات الطقس.

إذا كنت تجدين صعوبة في اعتماد تسريحات شعرعصرية مناسبة لحضور كأس العالم 2022 في قطر، إليك بالصور تسريحات شعر عصرية مناسبة لحضور كأس العالم 2022:

نصائح عند عمل ضفائر الشعر

يجب الابتعاد عن استخدام ربطات الشعر المطاطية لأنها تعمل على تكسير الشعر وتساقطه وتلفه.

الاستمرار في تطبيق ماسكات لترطيب وتلميع شعرك وجعله أكثر صحة.

يمكنك إضافة وصلة شعر إذا كنتِ تعانين من الشعر الخفيف، لأنه كلما زاد عرض الشعر يصبح مظهر الخصلات أجمل.

قبل البدء بعمل ضفائر الشعر يجب تصفيفه أولاً.

وضع مرآة خلف ظهرك وأخرى بالمقدمة حتى تتمكني من رؤية ما تقومين به في شعرك.

وضع دبوس شعر أو وردة بأسفل الضفيرة أو ربطة بشكل يناسب شعرك وملابسكِ لأنه تزيد من الأناقة والجاذبية.

استعمال زيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وذلك للمحافظة على رطوبة الشعر لفترة أطول.

قصّ أطراف الشعر قبل تطبيق الضفائر للحصول على شعر متساوٍ وضفائر جميلة.

نصائح عند عمل تسريحة ذيل الحصان

إذا كان شعركِ ناعم جدًا استعملي مثبت خاص للشعر المرفوع.

قومي بتمشيط شعرك وارفعيه بشكل متوسط.

قومي بوضع القليل من قطراتمستحضر الكيراتين على أطراف الشعر وهو رطب.

لتلميع الشعر قبل التجفيف قومي برش بضع بخات من السبراي.

للحصول على مظهر طبيعيّ ثابت جذَّاب ضعي السبراي بطريقة سلسة على شعركِ.

قومي بتوجيه الهواء السَّاخن على شعركِ واصنعي تسريحة ذيل حصان المنخفضة.

وفي النهاية رشي كميَّة وافرة من مثبِّت الشَّعر من الأطراف إلى الأعلى لإنهاء التسريحة.

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