أزهار البروكلي لعلاج لسرطان الثدي

قامت الباحثة ولاء عبد الحميد الكشاك بقسم كيمياء المركبات الطبيعية، شعبة بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية، بالمركز القومي للبحوث بالتعاون مع الفريق البحثي بتجربة المستخلص الكحولي لأزهار نبات البروكلي في علاج سرطان الثدي معمليًا باستخدام خلايا سرطان الثدى البشرية وعن طريق فئران مصابة كيميائيا بسرطان الثدى.

وأثبتت النتائج جيدا للمستخلص ضد خلايا الثدي السرطانية، كما أظهرت فاعلية علاجية ووقائية في الفئران عن طريق زيادة فى نشاط الإنزيمات المضادة للأكسدة، وانخفاض نشاط انزيم "السيكلواوكسيجينيز-2" المسبب للإلتهابات.

ستكثرون من تناول البروكلي بعد هذه المقالة

كما أوضحت النتائج فعلًا مثبطًا لإنزيمى "الاروماتيز والاتي بي ايز"، وانخفاضا ملحوظا في دلائل الاورام، والتي كانت قد زادت بصورة كبيرة من جراء الإصابة بالسرطان.

أيضا أظهرت النتائج إنخفاض فى مستويات الإستروجين مقابل الإرتفاع فى مستويات البروجسترون التي تأثرت نتيجة الإصابة بالسرطان. كما أن تأثير المستخلص فى الوقاية من الإصابة بسرطان الثدى كان أكثر فاعلية ووضوحا من تأثيره المعالج لسرطان الثدى.

لذا فان البروكلى من الناحية التطبيقية يعتبر مادة علاجية وواقية من سرطان الثدى المستحث كيميائيا في الفئران مما يوصى بإدراجها في تجارب طبية متقدمة للإستفادة منها في مجال الوقاية والعلاج من سرطان الثدى مستهدفًا الحفاظ على صحة الإنسان من الأثار السلبية الناجمة عن الإفراط في إستخدام الأدوية المخلقة طالما وجد البديل الطبيعي لها.

لمزيد من صحتكِ وجمالكِ:

شوربة البروكلي بالجبن

ما علاقة القرنبيط والبروكلي بسرطان المعدة؟