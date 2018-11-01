8 أساسيات كلاسيكية بالموضة لا تعترف بزمن

لا يمكن أن تخلو خزانتك من القميص الأبيض (shutterstock.com)

معظم نساء العالم يتقاسمن نفس المشكلة التي تتمثل في أنهن يشعرن كما لو أنهن لا يمتلكن شيئا رغم أن خزانة ملابسهن تكون مكدسة بالملابس والإكسسوارات والحقائب والأحذية.

يمكن القول بأن هذا الشعور طبيعي إذا أخذنا بعين الاعتبار عشق المرأة الأزلي للتسوّق والجديد. ولأنه من الصعب ثنيك عن هذه الهواية أو العادة، فعلى الأقل يمكنك التركيز على شراء أساسيات أو كلاسيكيات لا تعترف بتغيرات الموضة.

بل يُعتبر اقتناؤها ذكاءً برأي الخبراء، لأنها تمنحك إطلالة متجددة في كل مرة وفي الوقت ذاته تراعي الميزانية. من هذه القطع نذكر:

1 - القميص الأبيض: لا يمكن أن تخلو خزانتك منه، ولا بأس أن يكون لديك أكثر من واحد. فرغم أنه كلاسيكي ويتسم بالرسمية، إلا أنه متجدد ويمكن أن يتماشى مع أي قطعة أخرى من دون أن يؤثر على أناقتك، بل العكس تماما. يمكنك ارتداؤه مع جاكيت ملوّن أو مقلّم، كما يمكن ارتداؤه مع الجينز والحذاء الرياضي. هناك أيضا طرق مختلفة لارتدائه. بالإضافة إلى الطريقة الكلاسيكية، يمكنك ربطه على الخصر مع جينز ممزق لتكوني الأكثر عصريّة وجرأة.

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2 - الفستان الأسود: الذي اشتهر مع أودري هيبورن في فيلم «إفطار في تيفاني» وحمل توقيع هيبار جيفنشي، عرفته الموضة العصرية أول مرة مع كوكو شانيل في العام 1926. أثار ضجة حينها ولا يزال إلى اليوم قطعة أساسية في خزانة أي امرأة. فهو مناسب لكل الأعمار والمناسبات. مؤخرا برهن أنه يتماشى أيضا مع موضة الشارع الـ«سبور» عندما ترتدينه مع حذاء «الباليرينا» أو الحذاء الرياضي وحقيبة تُلف حول الكتف.

3 - جاكيت الجينز: قد تكون لديك واحدة من هذه الجاكيتات اشتريتها منذ عشر سنوات ولا تزالين ترتدينها حتّى اليوم. والسبب كما تعرفين أن موضتها لا تختفي مهما تغيرت الموضة. قد تتغيّر قصّتها قليلاً، لكن الأساس يبقى هو نفسه. تُعرف أيضا بسترة الدينم وتعود بدايتها إلى القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة الأميركيّة. وهي القطعة الأكثر عملية ومرونة حيث يمنك ارتداؤها مع بنطلون كلاسيكي، أو تنورة واسعة، أو فوق فساتينك اليومية.

4 - البنطلون الأسود المستقيم: قليلات من لا يملن إليه أو يكون جزءا من خزانتهن. بالنسبة للأغلبية فهو أساسي في خزانتهن. يمكنهن ارتداؤه في اجتماعات العمل كما في المناسبات الرسمية. مع حذاء بكعب عال تحصلين على إطلالة جد أنيقة وأنثوية، ومع حذاء مسطح تحصلين على مظهر شبابي.

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5 - جاكيت بنقشة النمر: هذه النقشة التي انتشرت بقوّة في تسعينيات القرن الماضي، يمكن أن تكون أيضاً من القطع الواجب وجودها في الخزانة، لأنّها تعكس عصريّة لافتة، خصوصاً أنّها تُطعم الإطلالة ببعض الجرأة والكثير من الحيوية. من المهم أن تعرفي اختيار القطع التي ترتدينها مع هذه النقشة، ومن المهم أيضا اعتماد القطع الأخرى بلون واحد. صحيح أنّ الموضة أتاحت لك ارتداء النقشات المختلفة مع بعضها، ويمكنك أحياناً فعل ذلك، ولكن انتبهي ألا تفقدي حس الأناقة في إطلالتك.

6 - الفستان الملوّن: أهمية وجود الفستان الأسود في خزانتك لا يلغي ضرورة وجود الملوّن أيضاً، خصوصاً الذي يمكن وضعه في خانة فساتين النهار، والذي غالباً ما يكون مزركشاً بنقشات مختلفة. هذه القطعة تعزز إطلالتك وتعكس الجانب الأنثوي فيك.

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7 - المعطف الواقي من المطر: لم يكن أحد يتوقّع أنّ هذا المعطف الذي ابتكر خلال الحرب العالمية الأولى للجنود والمحاربين أن يتحول إلى قطعة أساسية في خزانة المرأة. إذا كان بتصميم طويل فهو يناسب مختلف مناسباتك، إذ من الممكن ارتداؤه حتى للسهرة فوق فستان طويل. يمكن أيضا أن يرتقي بإطلالة بسيطة مثل بنطلون من الجينز. تجدر الإشارة إلى أنّ لون البيج هو الأكثر استخداماً ويليق بمختلف الإطلالات.

8 - أحذية الكعب العالي: بعض النساء يرفضن ارتداء الكعب العالي ويعتبرنه لا يناسب إطلالاتهنّ العصرية. لا تكوني من أولئك النساء لأنه جزء لا يتجزأ من إطلالة مفعمة بالأنوثة. ثم إنه إذا كان بعلو مريح إلى حد ما، فهو يُعزز من الثقة بالنفس، ويُجمل مشيتك.

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