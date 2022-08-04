الرضاعة الطبيعية هي أفضل من الرضاعة الصناعية، العديد من الأطباء والخبراء توصي بالرضاعة الطبيعية لمدة 6 أشهر دون اللجوء لأي مكمل غذائي من الماء، العصائر، اليانسون، حلبة، كل هذه الأغذية ليس لها داعي والطب يؤكد عدم استخدامها.

حليب الأم يعطي المزيج الصحيح من البروتينات والفيتامينات والمعادن، وأول 3 أو 4 أيام من الولادة، الطفل يفقد من وزنه وهذا شيء طبيعي بسبب فقدان السوائل التي جمعها جسمه بسبب السوائل عند الأم، ويسمى حليب الأم اللبأ هو كميته قليلة ولونه مائل للاصفرار وهو أول الحليب الذي يخرج من الثدي عند الرضاعة في أول الأيام بعد الولادة، ومن فوائده أنه غني جدًا بالبروتين والأجسام المضادة والتي تساعد على منع الاصفرار عند المواليد (اليرقان) والحفاظ على صحة الطفل.

فوائد الرضاعة الطبيعية

تعطي الطفل نسبة عالية من المواد الغذائية التي تساعد على رفع المناعة عند الطفل

تحمي الطفل من الفيروسات والبكتيريا

تقلل من إصابة الطفل من مشاكل الربو أو أي مشاكل في الجهاز التنفسي

نسبة عالية جداً من الكالسيوم والدهون والبروتينات والتي يحتاجها للنمو بالطريقة الصحيحة

تقلل خطر الإصابة من أي نوع من أنواع الإسهال والحساسيات بسب حليب الأم

ترفع مستوى الذكاء خاصة في المرحلة المتأخرة من الطفولة

الرضاعة الطبيعية ترفع هرمون أوكسايتوسين عند الأم

الرضاعة الطبيعية تقلل الأم من خطر الإصابة بسرطان الرحم والمبيض وسرطان الثدي

أسباب اختيار الأم للرضاعة الطبيعية

حليب الثدي يحمي الطفل من الالتهابات مثل التهابات المسالك البولية،الإسهال والتهابات الأذن والتهابات الصدر.

الأطفال الذين يرضعون من الثدي هم أقل عرضة للإصابة بالإكزيما والربو والسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وسرطانات الأطفال مثل اللوكيميا والأورام اللمفاوية في وقت لاحق في الحياة.

من فوائد الرضاعة الطبيعية أنه يساعد الأم على إنقاص وزن الحمل بوتيرة أسرع.

من فوائد الرضاعة الطبيعية أنها تقلل من خطر إصابة الأم بسرطان المبيض وسرطان الثدي.

تعالج الرضاعة الطبيعية مشاكل الإمساك بالثدي، وتكتلات الثدي، وأيضاً تشقق الحلمات، والشعور بعدم كفاية إنتاج الحليب الذي يؤدي إلى جوع طفل غير راضٍ وصيحاته المتكررة تثني الكثيرين عن متابعة الرضاعة الطبيعية الحصرية، أفضل غذاء لطفلك في الأشهر الستة الأولى من حياته.

أسباب وجود النفخة عند الطفل

عند رضاعة الطفل يجب أن يكون الفم أعلى من المعدة

عدم العلم بطريقة الرضاعة بالطريقة الصحيح

استخدام الرضعة يقلل من وجود الهواء عند الطفل

اللجوء غلى شفط الحليب ووضعه في الرضعه المناسبة للطفل

فوائد البطاطا الحلوة للحامل

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