أسباب الخلافات الزوجية المستمّرة.. طرق حلّها!

أبرز الخلافات الزوجية

قام مركادي بعمل مكثف على مدى أربعة عقود في التنبؤ بالطلاق والاستقرار الزوجي، وقال إن مهارات الزواج يمكنك صقلها وحل المشاكل الزوجية وليس تجنبها من أجل علاقة صحية مع شريك.

وأضاف مركادي إن إدارة هذه الخلافات تكون كفريق واحد والعمل من أجل التطور كشركاء متزوجين، فلا تأملوا في حل نزاع الزواج من تلقاء نفسه، كما لا يُنصح بالمماطلة ولا يعد التصحيح التلقائي خياراً متاحاً.

إذا كنت قد دخلت في رباط الزواج مؤخراً ولم تكتشف بعد خيبات الأمل بعد شهر العسل، فيمكنك تجنب النزاعات المحتملة في المستقبل وحجم الضرر. أو إذا كنت أنت وشريكك تكافحان من أجل استنشاق بعض السعادة والسلام في زواج مليء بالصراعات، فهذا هو أفضل وقت لإصلاح الزواج المحطم وفتح صفحة جديدة في رحلتك المثيرة للرابطة الزوجية.

توقعات غيرمعقولة

غالباً ما تؤدي التوقعات - التي لم تتم تلبيتها وأحياناً غير المعقولة، إلى نشوء صراعات كبيرة في الزواج.

يفترض أحد الشريكين أن الآخر قارئ للأفكار ويشترك في نفس التوقعات. يتسلل الإحباط بشكل خفي عندما لا تسير الأمور والأحداث بالطريقة التي توقعناها.

ينتقد الشركاء أزواجهم بسبب الخلاف حول خيارات نمط الحياة، أو الإقامة مقابل الإجازة، أو الميزانية مقابل العيش، أو التذمر من عدم التقدير، أو توقعات الأسرة، أو مشاركة الأعمال المنزلية أو حتى حول عدم دعم خياراتهم المهنية بالطرق التي يتخيلها الزوج الغاضب.

للوصول إلى حل وسط، فإن الإجماع المشترك ليس شيئًا يأتي بشكل طبيعي للزوجين. يتطلب الأمر ممارسة وجهداً واعياً لضمان عدم كسر التواصل مع الشريك.

تضارب وجهات النظر حول موضوع الأطفال

الأطفال هم إضافة جميلة للعائلة. لكن نفس الأطفال، الذين يُنظر إليهم على أنهم امتداد لنفسك، يمكن أن يكونوا نقطة التصعيد لبعض النزاعات الزوجية الخطيرة. قد يواجه أحد الزوجين حاجة قوية لتوسيع نطاق الأسرة، بينما قد يرغب الزوج الآخر في إيقافها لفترة يشعر فيها أنه يتمتع باستقرار مالي أقوى.

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لأبوة والأمومة لها نصيبها من التحديات، ويمكن أن تكون هناك آراء متضاربة حول التعليم، والادخار للتعليم في المستقبل، ورسم خط بين ما هو ضروري وغير قابل للتفاوض على نفقات الإنجاب على ما هو غير ضروري.

عدم القدرة على إدارة أموال الزواج

تتمحور القضايا حول تمويل الزواج، إذا لم يتم حلها يمكن أن تهز أسس الزيجات الأكثر استقراراً.

يمكن للزواج أن يخرج عن مساره بسبب مشاكل مالية ويؤدي مباشرة إلى الطلاق! وبحسب إحدى الدراسات، فقد ثبت أن 22٪ من حالات الطلاق تُعزى إلى أسباب مالية، قريبة من أسباب مثل الخيانة الزوجية وعدم التوافق.

عدم التواصل

المعاملة الصامتة، ومقاومة موقف زوجك وخياراته، والسلوك العدواني السلبي، واختيار الوقت والمكان غير المناسبين لإجراء المحادثة، والشعور بالتهديد في صوتك - كل ذلك يساهم في الصراع في الزواج.

لذا اعترف بدورك في النزاع. اطلب التوضيح فقط بعد أن تستمع باهتمام إلى الشريك. تعد إعدادات التوقع طريقة رائعة لتجنب سوء الفهم.

لا تلجأ إلى المماطلة أو الإغلاق. على الأكثر، خذ استراحة قصيرة لجمع ومعالجة سلسلة الأحداث وأفكارك. تقطع إشارات الاتصالات غير اللفظية شوطًا طويلاً في ترسيخ روابطك مع زوجتك. إيماءة الموافقة ووضعية الجسم المريحة تظهر رغبتك في حوار مفتوح يفضي إلى علاقة.

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