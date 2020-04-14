لا تصدقين هذه الخرافات عند العناية ببشرتك 

عالم العناية بالبشرة والجمال واسع ومتعمق أكثر مما يبدو، وفي حين أن معظم السيدات يحرصن على الاهتمام بصحة وجمال بشرتهن ويتابعن كل ما هو جديد في عالم الجمال، إلا أنه هناك الكثير من الخرافات والمعلومات المغلوطة تنساق ورائها الكثيرات.

لذا، نوضح من خلال مجلة "با-باميل"، خرافات شائعة فيما يتعلق بالعناية بالبشرة، يجب تجنبها:

الإكثار في تنظيف البشرة أفضل

تظن الكثيرات أن الإطالة أو الإكثار في تنظيف البشرة بالغسول، يمنح نتائج أفضل، ولكن ذلك ليس حقيقيًا، حيث يوصي خبراء الجلدية بعدم غسل الوجه أكثر من مرتين يوميًا مع عدم ترك المنتج على البشرة لأكثر من دقيقة.

كما يُنصح بتجنب ترك المنتج وتدليكه على البشرة لمدة 10-15 دقيقة كما يُشاع، حتى إذا كانت البشرة الدهنية، فالإكثار من غسل البشرة يزيل رطوبتها الطبيعية ويؤدي لإفراز مزيدًا من الزيوت.

المناديل المنظفة

تعتمد الكثيرات على المناديل المنظفة لإزالة المكياج ويعتقدن أنها الأفضل، ولكنها في الحقيقة ليست فعالة في تنظيف البشرة وكثيرًا ما تؤدي إلى تهيج البشرة وتفاقم الحبوب والجفاف، فضلًا عن التجاعيد، خاصة إذا لم يتم غسل الوجه بعد استخدامها.

لذا يُنصح استبدال هذه المناديل بمنظف أو غسول يعتمد على الزيوت لإزالة مكياجك دون الإضرار ببشرتك.

لمس وجهك يسبب الحبوب

من أكثر الخرافات شيوعًا، ففي حين أن فرك الوجه ولمسه بكثرة ليس محببًا، إلا أنه ليس العامل الأساسي للإصابة بالحبوب، فهناك العديد من العوامل تشمل الهرمونات والنظام الغذائي ومدى نظافة الوسادة وغيره من الأسباب.

البشرة الدهنية لا تحتاج مرطب

عكس ما يُشاع، البشرة الدهنية تحتاج أيضًا إلى ترطيب، فإفراطها في انتاج الزيوت يجعلها جافة أكثر، كما أنه في حين تعتقد الكثيرات أن استخدام مرطب سيزيد من دهنية البشرة، إلا أنه على العكس، حيث يساهم المرطب المناسب في تقليل دهنية البشرة.

هذا ويوصي باختيار الكريمات والمستحضرات التي تعتمد على الجل والخفيفة بدلا من ذات القوام الكريمي الثقيل.

منتج مخصص لكل جزء

تظن الكثيرات أنهن بحاجة لشراء منتج مختلف لكل جزء من الجسم، على سبيل المثال، كريم للعين وآخر للجسم ونوع مخصص للعنق وما شابه، ولكن في الحقيقة أن هذه الكريمات المخصصة لا تختلف عن كريم الوجه العادي، مما يعني أنه يمكنك استخدام منتج واحد لوجهك وجسمك.

وإذا أردتِ، يمكنك الاعتماد على كريم واحد بالإضافة لسيروم مناسب، لأن السيروم يتميز بتركيز عال من المكونات النشطة مقارنة بمعظم المرطبات.

التمسك بنفس الروتين

من الهام طبعا متابعة روتين العناية بالبشرة، ولكن من الهام أيضًا آخذ عوامل أخرى في الاعتبار تحتم اجراء بعض التغييرات في الروتين، مثل المناخ والعمر وحالة بشرتك.

لذا، جنبًا إلى جنب مع اتباع روتينك الأساسي، اضيفي خطوات تناسب الطقس ما إذا كان شتوي أم صيفي، ومشكلة بشرتك، سواء كانت حبوب أو بقع داكنة وما شابه.

المنتج الأغلى أفضل

على الرغم من جاذبية الشكل الخارجي والعبوة واستخدام مكونات غريبة الرائحة اللطيفة، إلا أن مستحضرات البشرة الباهظة لا تكون أفضل أو أكثر فعالية من تلك التي يصفها طبيب الجلدية، وغيرها ذات الأسعار المعقولة في الصيدليات، كما لا تحتوي على مكونات معينة تخاطب مشاكل البشرة بالفعل، مثل تلك الموجودة في الصيدليات.

وتأتي هذه المنتجات باهظة، لأنها تكون تابعة لعلامة تجارية، وكتعويض لتغليفها الرائع والعبوة وغيره.

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