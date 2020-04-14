أهمّ ما تُركّز عليه المرأة هو اهتمامها بالوجه كي تظهر بأفضل وأجمل مظهر، وما يميّز جمال المرأة هو عيونها ورسمة حواجبها، لذا تحرص المرأة على العناية بحواجبها كثيراً.

وأغلب النساء تبحث عن طرق فعّالة لتكثيف الحواجب بصورة طبيعية بدلاً من إستخدام المستحضرات التي تسبب تساقط شعر الحواجب، ولذلك سوف نقدم لكِ عزيزتي أهم 10 وصفات طبيعية لتكثيف الحاجبين خلال الحجر المنزلي:

1- زيت الزيتون: يعتبر زيت الزيتون مفيدًا للحواجب لدينا بقدر ما هو مفيد لشعرنا، إنه يحتوي على أحماض دهنية بالإضافة إلى فيتامينات E و K ، تعمل جميعها على تليين وترطيب وإصلاح وحماية شعرنا وبصيلات الشعر لدينا.

2- زيت جوز الهند: من أهم الزيوت التي تساعد في إنبات الشعر، حيث يحتوي على الفيتامينات الهامة لتعزيز نمو شعر الحاجبين.

ينصح بتدفئة الزيت ثم وضع قطرات منه على الحواجب وتدليكها بلطف لمدة دقائق قليلة، ثم تركها لأقصى وقت ممكن (يمكن وضعها قبل النوم وغسلها في الصباح).

3- زيت الخروع: يحتوي زيت الخروع على أهم الفيتامينات التي تساعد في نمو الشعر، كذلك فهو غني بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية التي تغذي البصيلات.

بنفس الطريقة، ضعي بعض القطرات منه على الحواجب وقومي بعمل تدليك لهما ثم أتركيه لفترة طويلة.

4- عصير البصل: يساهم عصير البصل في تسريع نمو الشعر، حيث يحتوي على الكبريت الذي يحسن إنتاج أنسجة الكولاجين الهامة لنمو الشعر بشكل صحي، كما أنه يقوي بصيلات الشعر.

لتطبيق عصير البصل على حاجبيك إتبعي الخطوات التالية:

- قومي بفرم بصلة ثم إضغطي عليها لإخراج العصير منها.

- ضعي عصير البصل على الحاجبين وإبدئي في تدليكه عليهما بلطف.

- دعيه ليجف ثم قومي بغسل الحاجبين بماء بارد.

- كرري هذه الوصفة مرة في اليوم لتحصلي على نتائج سريعة.

5- جيل الألوفيرا: يساعد جيل الألوفيرا (المستخلص من أوراقه) في تغذية الشعر ونموه وترطيبه، كما أنه يزيد من نعومة الجلد، حيث يتم وضعه على الحواجب لمدة 30 دقيقة ثم شطفه بماء بارد.

6- زيت اللافندر: يعتبر زيت اللافندر الحل الأمثل لمشكلة تساقط الشعر وتحفيز نموه من جديد، ويساعد في تحسين حالة الشعر عموماً.

قومي بوضع قطرات منه على الحاجبين ثم تدليك المنطقة قليلاً وتركه على الحواجب لمدة ساعة، ثم شطفه جيداً، ويمكن تكرار هذه الوصفة بشكل يومي.

7- نبات البلميط المنشاري: هو من أفضل الأعشاب على الإطلاق لنمو الشعر وتكثيفه، وخاصةً مع زيادة العمر وضعف الشعر، ويتوفر هذا النبات على هيئة كبسولات جيل، فنقوم بتطبيق هذا الجيل على منطقة الحواجب ودعيه لمدة ساعة حتى يمتصه الجلد، ثم قومي بغسله جيداً.

كما يمكن تناول هذه الكبسولات التي تعتبر مكمل غذائي، ولكن يجب إستشارة الطبيب أولاً.

8- مزيج الحليب والعسل: يحتوي كل من العسل والحليب على فيتامينات وبروتينات وعناصر هامة جداً لنمو الشعر، ولتطبيق الوصفة ضعي قليل من الحليب على ملعقة عسل ودلكي الحاجبين بهما، وكرري الوصفة مرتين باليوم لتنمو الحواجب وتزداد كثافتها بشكل أسرع.

9- الفازلين: يساعد الفازلين على ترطيب الجلد والشعر، ومع إستخدامه لمدة شهر سوف تلاحظي أن حواجبك أصبحت أكثر كثافة، حيث يتم وضع قليل من الفازلين على كل حاجب، وتترك فترة الليل ثم تشطف عند الإستيقاظ بماء فاتر.

10- بذور الحلبة: من المعروف عن بذور الحلبة أنها تجعل الشعر يبدو صحي وكثيف، وتعيد بناء بصيلات الشعر التالفة، حيث أنها تحتوي على حمض النيكوتينيك والبروتينات التي تحفز نمو الشعر، ويمكن إستخدامها مرتين في اليوم للحصول على نتائج فعالة، إليك الطريقة:

قومي بنقع بذور الحلبة في الماء لمدة ليلة، ثم طحنها لتصبح عجينة وتطبيقها على الحاجبين لمدة 30 إلى 45 دقيقة، وأشطفيها بماء دافىء.

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