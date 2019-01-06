تناول بعض أنواع الأدوية التي تتسبب في تنشيط عمل الدماغ أثناء النوم

يتعرّض ما نسبته 2% إلى 8% من الناس إلى رؤية الأحلام بشكل متكرر، والتي غالباً ما تتسبب في معاناة أصحابها من التوتر والقلق، كما يتعرض البعض إلى حالات من الخوف الشديد والتي قد توقظهم من النوم وتمنعهم من العودة إليه من جديد، فيبقون طوال الليل قلقين ومنشغلين بسبب كثرة الأحلام لديهم.

وفي هذا المقال نقدم لكم أسباب كثرة الأحلام وطرق علاجها:

أسباب كثرة الأحلام:

1- تناول الطعام في وقت متأخّر من الليل، أو تناول الأكلات الدسمة والغنية بالدهون قبل الخلود إلى النوم.

2- تناول بعض أنواع الأدوية التي تتسبب في تنشيط عمل الدماغ أثناء النوم وحدوث الأحلام بشكل متكرر، مثل أدوية علاج الاكتئاب وبعض أنواع الأدوية المهدئة وغيرها من الأدوية المخصصة لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم.

3- الإصابة ببعض الأمراض النفسية كالاكتئاب والأرق والوسواس وغيرها من حالات القلق والضيق النفسي تجعل أصحابها عرضة لمشاهدة الأحلام بشكل متكرر أكثر من غيرهم.

4- يتسبب الفراغ الذهني لدى بعض الأفراد، وخاصةً الأفراد الذين يتمتعون بمعدلات عالية من الذكاء برؤية الأحلام بشكل متكرر، حيث يكون العقل ويشكل الأحلام بهدف ملء الفراغ الذهني الموجود لديه.

5- حالات التعب والإرهاق الشديدة والمتكررة، والتي تؤدي إلى الوصول إلى حالات النوم المتعمق ومشاهدة الأحلام.

6- التعلق بالأحلام ومعانيها مع التركيز على تفسير المعاني والرموز المختلفة التي تظهر في الأحلام.

7- يتسبب الشيطان في بث الهم والحزن في نفوس الناس من خلال الأحلام والكوابيس المزعجة والمتكررة.

8- انشغال البعض من الناس بالتفكير بشكل مستمر دون انقطاع بما يدور حولهم من أمور مهمة وغير مهمة، والتي تظهر لهم على شكل أحلام عند النوم.

علاج كثرة الأحلام:

1- التقليل من جرعة الأدوية الخاصة بالاكتئاب أو غيرها من الأدوية المتسبّبة في كثرة الأحلام، أو استبدالها بأدوية أخرى غير مسببة لكثرة الأحلام.

2- معالجة الأمراض النفسية المسببة لكثرة الأحلام، حيث أثبت العلاج السلوكي وغيره من طرق العلاج السلوكية المعرفية نجاحه مع عدد كبير من البالغين اللذين يعانون من كثرة الأحلام.

3- تحضير مكان مريح ومناسب للنوم فيما يتعلق بالهدوء والإضاءة الخافتة، بالإضافة إلى تنظيم وقت وساعات النوم.

4- الامتناع عن شرب الكافيين وغيرها من المنبّهات الموجودة في بعض المشروبات والسجائر قبل ساعات من النوم، وذلك لتجنب تأثيرها القوي على الجسم والتي قد تدوم ل12 ساعة.

5- أداء التمارين الرياضيّة قبل فترة من النوم، وليس قبل النوم مباشرةً، كما أن اليوغا وغيرها من تمارين الاسترخاء تساعد على النوم براحة دون مشاهدة الأحلام.

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