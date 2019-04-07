5 أسباب لاختيار ملابسك بنفسك وعدم الاتكال على زوجتك

ذوق زوجتك في اختيار الملابس رائع إلا أنها تميل لاختيار ملابس تتوافق مع ذوقها الأنثوي

يعتمد الكثير من الرجال على زوجاتهم في اختيار وشراء الملابس لهم، بسبب عدم امتلاكهم الخبرة الكافية في هذا المجال، أو لانشغالهم بمسؤوليات الأسرة وأعبائها.

وبحسب خبير العلاقات الزوجية بن آرثر، فإن الرجل يجب أن يقوم بعملية اختيار الملابس المناسبة له، ويتجنب إيكال هذه المهمة لزوجته للأسباب التالية، وفق ما نقل موقع "آسك آندي" الإلكتروني:

1- اختيار الملابس لنفسك يظهر مدى نضجك وخبرتك

عادة ما تعجب المرأة بالرجل الذي يمكنه اتخاذ القرارات حتى في أدق تفاصيل الحياة البسيطة، لذا فإن اختيار ملابسك بنفسك ينم عن مدى مقدرتك على اتخاذ القرارات وعدم الاعتماد على الآخرين في هذا الأمر، وبالتالي فإن نظرة زوجتك لك ستكون مختلفة.

2- اكتساب مهارة جديدة

يتيح لك اختيار ملابسك بنفسك، فرصة اكتساب مهارة جديدة، فمن خلال عدة تجارب يمكنك أن تحصل على الخبرة الكافية لاختيار ملابس تناسبك، والاعتماد على نفسك في هذا الأمر عند غياب زوجتك.

3- تجنب اختيار المقاس الخاطئ

قد يكون لدى زوجتك ذوق رائع في اختيار الملابس، ولكن لا بد من أن تكون متواجداً لتجربة الملابس، وتجنب ترك زوجتك تخمن قياسك لكي لا تقع في الخطأ وتضطر لتبديل الملابس ثانية. وإن كنت لا ترغب في تجشم عناء الخروج إلى السوق، حاول على الأقل طلب ملابسك عبر الإنترنت.

4- الشعور بالإحراج

قد يقودك الشعور بالإحراج لتقبل الملابس التي تختارها زوجتك لك، حتى لو لم تعجبك، لذا كن صاحب المبادرة في اختيار الملابس ولا ضير في أن تأخذ رأي زوجتك فيما تختار.

5- المرأة تميل لاختيار الملابس بذوقها الأنثوي

قد يكون ذوق زوجتك في اختيار الملابس رائعاً ومميزاً، إلا أن المرأة عادة ما تميل لاختيار ملابس تتوافق مع ذوقها الأنثوي الذي قد لا يجد تقبلاً لدى زوجها، إذ يفضل الرجال عادة ملابس تنم عن رجولتهم.

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