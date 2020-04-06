10 أطعمة تسبب التهاب القولون

التهاب القولون هو الحالة التي يصاب فيها الغشاء المخاطي في القولون ويظهر احمرارا، وذمة، هشاشة وتقرحات في الغشاء المخاطي.

لدى المرضى الذين يعانون من اٍلتهاب القولون، يظهر في الفحص المجهري ازدياد عدد الخلايا الالتهابية المختلفة (خلايا التهابية مميزة للالتهاب الحاد أو المزمن)، وأحيانا يظهر تشويها في المبنى السليم للجدار والغشاء المخاطي للأمعاء، وتغلغل الخلايا الالتهابية إلى الغدد الموجودة في الغشاء المخاطي القولوني.

يتسبب التهاب القولون في الشعور بآلام شديدة في البطن والإسهال وانتفاخ البطن، ولذلك ينصح بتجنب الأطعمة التي تزيد من التهاب القولون.

ويؤدي التهاب القولون إلى الام شديدة في البطن وإسهال وفقدان الشهية، ويمكن أن تساعد بعض الأطعمة في التهاب القولون لذلك ينصح بتفادي تناولها للوقاية من هذه المشكلة وتقليل خطر الإلتهابات.

وفي هذا المقال نقدم لكم أبرز الأطعمة التي يمكن أن تسبب التهاب القولون:

1- الأطعمة الغنية بالألياف غير القابلة للذوبان

تسبب الألياف غير القابلة للذوبان في زيادة الشعور بالام القولون والإصابة بالإسهال، وأبرزها دقيق القمح الكامل ونخالة القمح والبقوليات وبعض الخضراوات مثل الفاصوليا الخضراء والقرنبيط.

وفي المقابل، يمكن تناول الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان مثل دقيق الشوفان والجزر والتوت والبرتقال.

2- الأطعمة الغنية بالغلوتين

تساعد الأطعمة الغنية بالغلوتين في زيادة التهاب القولون وخاصةً عند الإصابة بحساسية الغلوتين.

ويعد دقيق القمح من أبرز مصادر الغلوتين بالإضافة إلى الشعير ومختلف المخبوزات التي يتم صنعها من القمح.

3- منتجات الألبان

يمكن أن تؤدي منتجات الألبان إلى زيادة التهاب القولون والشعور بالالام.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على كافة الأشخاص المصابين بالقولون العصبي.

4- الكافيين

يزيد الكافيين من أعراض التهاب القولون والشعور بالالام، ولذلك ينبغي عدم الإكثار من المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.

كما أن المشروبات الغازية تحتوي على مواد مهيجة للجهاز الهضمي، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من السكريات التي تؤثر على صحة الجسم والقولون.

5- البطاطاس

تحتوي البطاطا على جليكوالكالويد، وهي مادة تؤثر بالسلب على صحة الأمعاء، وخاصةً لدى الأشخاص المصابين بالقولون العصبي.

وتزداد نسبة جليكوالكالويد في البطاطس المقلية أكثر من المخبوزة أو المسلوقة.

6- اللحوم الدهنية

يصعب على الأمعاء امتصاص الدهون من اللحوم، مما يزيد من تفاقم التهاب القولون، وينطبق هذا على اللحوم الغنية بالدهون وكذلك اللحوم المصنعة والمقلية.

7- المكسرات والبذور

من الأطعمة التي يمكن أن تسبب التشنج في الأمعاء لدى بعض الأشخاص، كما أنها تؤدي إلى الإنتفاخ والإسهال مما يزيد من التهيج.

8- بعض من أنواع الخضراوات

عادةً ما تحتوي الخضروات على نسبة كبيرة من الألياف، والتي يصعب هضمها أثناء التهاب القولون، مما يزيد من مضاعفاته المزعجة مثل الإنتفاخ والغازات وتشنجات البطن.

وهناك بعض أنواع الخضروات التي تسبب التهاب القولون أكثر من غيرها مثل الكرفس والملفوف والبروكلي، والأفضل هو تناول هذه الخضروات المطبوخة بدلاً من تناولها نيئة لتقليل فرص الإلتهابات.

9- الأطعمة الغنية بالتوابل

ينصح بتجنب الأطعمة التي تحتوي على توابل لأنها تزيد من التهابات القولون مثل الصلصات الحارة والتوابل التي تضاف للأطباق المختلفة، حيث أنها تهيج الأمعاء والقولون.

10- الفشار

على غرار البذور والمكسرات الأخرى، يصعب هضم الفشار ولذلك يفضل تجنبه لمن يعانون من التهاب القولون.

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