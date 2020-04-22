أسرار البودرة المعدنية للبشرة

البودرة المعدنية هي بمثابة عصا سحرية؛ نظراً لدورها المؤثر على البشرة، فهي لا تعطيكِ جمالاً ظاهرياً فقط،إنما داخلياً أيضاً؛ لأنها تعمل على تهدئة البشرة الحساسة المليئة بالشوائب، بالإضافة لعدم ترسيبها داخل مسام البشرة،وذلك بفضل مكوناتها من ثانيأكسيد التيتانيوم والزنك والمغنيسيوم.

وتحتوي البودرة المعدنية على ثاني أكسيد التيتانيوم، والذي يجعلك تحصلين على بشرة طبيعية ومتجانسة،إضافة إلى إخفاء التجاعيد الصغيرة، ويلعب أكسيد الزنك دوراً هاماً في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وتعمل البودرة المعدنية على تحفيز البشرة على تجديد خلاياها، بالإضافة إلى احتوائها على فيتاميني (E) وC)) لتحسين البشرة وتجميلها.

وفوائد المكياج المعدني كثيرة، حيث تستخرج المعادن، مثل: أكسيد الزنك، وأكسيد الحديد، مباشرة من الأرض، وتطحن لتصبح بودرة خاصة بمستحضرات التجميل، إضافة إلى أن مستحضرات التجميل المعدنية رقيقة على البشرةوتعطي مظهراً طبيعياً دون تكلف على بشرتك.

وتلعب الفرشاة دوراً هاماً في نجاح البودرة،لذا عليكِ التخلص من الإسفنجة القديمة واستخدام فرشاة مصممة خصيصاً للمعادن مع مراعاة أن تكون الشعيرات الخشنة أقصر ومضغوطة بصورة مكثفة أكثر.

وعليكِ أن تكوني حذرة عند شرائك للبودرة المعدنية، فابتعدي عن الثقيلة، وقومي بإداء تجربة عليها داخل المحل، فإذا لاحظتِ أنها مطحونة بصورة مضاعفة وخفيفة كالريش، فاعلميأنها جيدة وأصلية.

لا يتوقف سعي خبراء التجميل عن تطوير منتجات التجميل الى الأفضل، وقد توصلوا لترويج ما يسمى "البودرة المعدنية" والتي تستخرج من المعادن، مثل أكسيد الزنك، وأكسيد الحديد، من ثم تطحن إلى بودرة خاصة بمستحضرات التجميل.

ما هي فوائد هذه البودرة على البشرة؟

يؤكد الخبراء أن هذه البودرة خالية تماماً من المواد الضارة أي المواد الكيميائية والأصباغ الاصطناعية وتتميز بملمس مخملي ناعم.

ويشيرون الى أنها تُعد مناسبة جداً للبشرة الحساسة حيث إنها تحتوي على المغنيسيوم وأكسيد الزنك اللذان يعملان على تنظيف البشرة وتخليصها من الالتهابات البسيطة، والتخفيف من آثار حب الشباب والالتهاب الجلدي العصبي.

كما تمتاز البودرة المعدنية بجزيئات لامعة عاكسة للضوء، التي توفر بدورها درجة حماية بسيطة من أشعة الشمس وتعمل على إخفاء التجاعيد الصغيرة، وتمنح البشرة مظهراً مشدوداً إلى حد ما.

ويوضح الخبراء أن البودرة المعدنية لا تسد المسام كالبودرة العادية، ما يتيح للبشرة تنفساً جيداً، كما أنها تتمتع بقدرة تغطية عالية، الأمر الذي يعمل على توحيد لون البشرة ويمنحها مظهراً متجانساً، اضافة الى ذلك، تمتاز البودرة المعدنية بمقاومتها للعرق ورذاذ الماء وتقي من الجفاف لغناها بمادتي الكالسيوم والتورمالين.

أيضًا، تتميز البودرة المعدنية بأنها لا تترسب في المسام حتى بعد مرور ساعات طويلة، بخلاف مستحضرات التجميل الأخرى السائلة أو ذات القوام الكريمي. ونظراً لأنها تكون مركّزة جداً، ينبغي وضع كمية قليلة منها، ومن الأفضل أن يتم ذلك بواسطة فرشاة متوسطة الحجم.

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