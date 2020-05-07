أسرار لا تعرفها عن فوائد التمر في شهر رمضان المبارك

بعد ساعات طويلة من الصيام نحتاج إلى تليين المعدة بطريقة صحية وبسيطة، ويعتبر التمر الفاكهة السحرية واللذيذة التي تحتل الصدارة في مائدة الإفطار.

حيث يتميز التمر بأنه غني بالسكر والألياف والبوتاسيوم والمغنيزيوم وغيرهم من المعادن والفيتامينات، ولأنه سريع الهضم والامتصاص ويمد الجسم بالطاقة، لذلك ينصح اختصاصيو التغذية في البدء به قبل تناول الشوربة أو الفتوش.

ومن أهم فوائد التمر في شهر رمضان المبارك:

1- تناول حبتين إلى 3 حبات من التمر يومياً حيث تمنحك الطاقة، بالإضافة الإى أنه مصدر جيد للمعادن والفيتامينات المختلفة.

2- التمر يمدّ الجسم حيوية وطاقة ويجدد نشاطه.

3- يعتبر التمر مضاداً للأكسدة مما يعني انه يحمي الجسم ويقوي جهاز المناعة.

4- يحارب التمر مرض السكري وارتفاع الـ-cholesterol في الدم حيث وجدت الدراسات أن عند تناوله باعتدال يخفف امتصاص السكر والدهون من الأكل كونه غنيّاً بالألياف

5- التمر يعالج فقر الدم

6- سريع الامتصاص ويحفز المعدة على افراز الإنزيمات الهاضمة والجيدة للأمعاء.

7- يعالج مشكلة الإمساك كونه غنياً بالألياف.

8- يعالج الدوار والصداع ويؤمن توازن الجسم.

9- يحمي من مرض ترقق العظم لأنه غني بالمعادن والفيتامينات المتنوعة.

10- يخفف من نشاط الغدة الدرقية.

11- يُنشّط الكبد والأوعية الدموية والجهاز العصبي.

أطعمة تجنبي تناولها على السحور وأخرى احرصي على تناولها جيداً

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