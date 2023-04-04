البوابة - إذا كنت تبحث عن قائمة أسماء أولاد ثلاث حروف من القران الكريم، فأنت في المكان الصحيح، مؤخرًا باتت الأسامي المكونة من 3 أحرف هي الأكثر رواجًا في السنوات الأخيرة، حيث يبحث الكثير من الأهالي عن هذه النوعية من الأسماء والكثير من الناس يفضلون الاسم من قلة أحرفه، حيث جمعت لكم "البوابة" ما يمكنكم اختياره من هذه الأسماء.

أسماء أولاد ثلاث حروف من القران الكريم

فضل: معنى اسم فضل الزيادة أو البقية أو الإحسان، ومما ورد من القرآن الكريم عن اسم فضل: "فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين".

معنى اسم فضل الزيادة أو البقية أو الإحسان، ومما ورد من القرآن الكريم عن اسم فضل: "فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين". هود: معنى اسم هود الشخص رفيع القدر، وهو الذي يقول الكلام بهدوء، وهو اسم نبي الله هود عليه السلام الذي أرسل إلى قوم عاد، حيث قال تعالى: "قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين".

معنى اسم هود الشخص رفيع القدر، وهو الذي يقول الكلام بهدوء، وهو اسم نبي الله هود عليه السلام الذي أرسل إلى قوم عاد، حيث قال تعالى: "قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين". دُريّ: معنى اسم دري منسوب إلى الدر أو اللؤلؤ وهو الكنز الكامن، وهو من أسماء الأولاد غير المنتشرة في الدول العربية، ومما ورد في القرآن الكريم: "الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار".

معنى اسم دري منسوب إلى الدر أو اللؤلؤ وهو الكنز الكامن، وهو من أسماء الأولاد غير المنتشرة في الدول العربية، ومما ورد في القرآن الكريم: "الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار". نوح: معنى اسم نوح هو من يُكثر البكاء والنواح على تقصيره، وهو اسم نبي الله نوح عليه السلام، وقد ورد عنه في الكتاب الكريم: "ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه إني لكم نذير أمين".

اسم ولد من ثلاث حروف يبدأ بحرف الميم

مُغيث

مُفتخر

مفيد

مقداد

مقدام

مكي

مكرم

مجيد

محجوب

محسن

محفوظ

محمود

مختار

مُرسل

مرتضي

مُرسي

مرشد

مُرضي

مرعي

مروان

مزهر

مسرور

مُسعف

مَسعد

مسعود

مشرف

مشرق

مشفق

مصباح

مصدق

مصطفى

مصعب

مُصلح

مطاوع

مظهر

مُعتز

معتوق

مَعد

معروف

معز

معمر

معن

معين

اسماء اولاد من ثلاث حروف من غير نقط

كرم

حمد

عمر

سعد

رعد

أسماء أولاد من ثلاث حروف تركية

كآن: معناه ملك الملوك أو الدرجة العُليا.

معناه ملك الملوك أو الدرجة العُليا. ئآو: معناه الماء.

معناه الماء. جان: معناه الله الكريم.

معناه الله الكريم. جين: معناه الحياة، أو الهدية من الله سبحانه وتعالى.

أسماء أولاد توأم من ثلاث حروف

زيد - زين

غيث - ليث

عبد الله - عبد الرحمن

حسام - عصام

جود - جواد

شادي - فادي

يمان - يامن

أوس - قيس

شهم - سهم

غسان - ريان

أنس - أنيس

عمران - مروان

أوس - اياس

عدي - لؤي

ورد - مجد

إياد - زياد

كرم - كريم

عمر - علي

نبيل - أمير

أحمد - أمجد

أسماء أولاد غريبة

أصلان

سنمار

أدونيس

أثيل

آران

أديلان

أجيد

أركان

أبلج

أسماء أولاد جديدة

أراميس

إدين

أرغد

أديم

أرود

أثال

أدريان

أدي

آريان

اسماء اولاد من أربع حروف من القران الكريم

مهند : وهو من أسماء السيف.

: وهو من أسماء السيف. سامر: معنى اسم سامر هو من السمر والسهر ويقصد به الشخص الذي يسهر.

معنى اسم سامر هو من السمر والسهر ويقصد به الشخص الذي يسهر. يوسف: معنى اسم يوسف يمنح ويزيد، وهو يعود إلى اسم نبي الله يوسف عليه السلام.

أسماء أولاد من 4 حروف

صادق

حسين

حسام

باهر

يحي

سالم

فريد

سمير

ناجي

فارس

ياسر

شاهين

كريم

شاكر

شكري

نعيم

رحيم

زاهر

عماد

عنان

ماهر

منير

فتحي

صابر

غانم

كارم

أكرم

عزمي

رامي

راجي

رجاء

عصمت

عاصم

كامل

كمال

صبري

اسماء اولاد من القران نادرة