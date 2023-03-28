أسماء أولاد رجولية متنوعة عربية وأجنبية مع معانيها

لكل امرئ من اسمه نصيب، من هنا ومن لحظة معرفة جنس المولود الجديد يبدأ الوالدين باختيار اسم جميل ولطيف لمولودهم الجديد، والذي يكون تحت قائمة مطولة من الاختيارات المتعددة منهم من يعتمد على الحرف الأول من الأولاد الذين سبقوه في العائلة ليتناسب وينسجم مع أسمائهم، ومنهم من يعتمد على ثقافة البيئة التي يعيشونها إن كانت ثقافة منتشرة في المملكة العربية السعودية أو في المغرب العربي، ومنهم من يفضل اختيار اسم نادر وغريب، أو اسم أجنبي غير مطروق في عالمنا العربي ليتميز الطفل باسمه ومعناه بين أقرانه.

تطول قائمة الأسماء المحببة والمرغوبة من أسماء أولاد رجولية، والتي يختارها الأب والأم بعد التفاهم فيما بينهم وبأسلوب ينسجم مع رغباتهم في الاختيار، لذا سنذكر لكم في المقال التالي باقة من أجمل وأفخم هذه الأسماء لمتعة وسهولة الوصول للاختيار المناسب.

أسماء أولاد رجولية

يعد اختيار أسماء الذكور من أهم القرارات التي تقع على عاتق الأبوين، ويتم الاختيار تحت قواعد وشروط مهمة بالنسبة لهم، منها اختيار أسماء تدل على القوة والشهامة بالإضافة إلى اختيار أسماء رجولية مرتبطة باسم الأب والأجداد والعائلة، هناك باقة من اجمل الأسماء الرجولية إليكم بعضا منها

ياسر: يشير الاسم إلى السهل اللطيف.

يشير الاسم إلى السهل اللطيف. طارق : يعني الشخص ذو المقام العالي والشامخ.

: يعني الشخص ذو المقام العالي والشامخ. وليد : هو الشاب العظيم.

: هو الشاب العظيم. نادر : يشير للشخص القليل التواجد ولا مثيل له.

: يشير للشخص القليل التواجد ولا مثيل له. عمرو: الغنى الفاحش.

الغنى الفاحش. أسامة: جميل الوجه ذو المعالم الحسنة اللطيفة.

جميل الوجه ذو المعالم الحسنة اللطيفة. آسر: الشخص الذي يستملك القلوب والعقول بلطفه وجماله.

الشخص الذي يستملك القلوب والعقول بلطفه وجماله. فهد: يشير إلى نوع من الحيوانات المفترسة، ويقصد به كثرة نومهم.

يشير إلى نوع من الحيوانات المفترسة، ويقصد به كثرة نومهم. سالم: الشخص الخالي من الأخطاء والعيوب.

الشخص الخالي من الأخطاء والعيوب. علي: الشخص عالي المقام، ويشير إلى المجد والارتفاع والشرف.

الشخص عالي المقام، ويشير إلى المجد والارتفاع والشرف. باسل: الرجل الشجاع.

الرجل الشجاع. حمزة: هو حيوان الأسد، ويدل على قوة صاحب الاسم وجبروته.

هو حيوان الأسد، ويدل على قوة صاحب الاسم وجبروته. عمر : يدل الاسم على العمر والحياة.

: يدل الاسم على العمر والحياة. حازم: الشخص القاطع الذي لا رجعة فيه.

الشخص القاطع الذي لا رجعة فيه. حسام: السيف القاطع الذي يضرب فيه الرجل الشجاع.

السيف القاطع الذي يضرب فيه الرجل الشجاع. أيمن: هو الشخص شديد الإيمان.

هو الشخص شديد الإيمان. جاسر: من أسماء الأشخاص التي تدل على القوة، وهو الرجل الشجاع.

من أسماء الأشخاص التي تدل على القوة، وهو الرجل الشجاع. كريم: من الأسماء التي تدل على كثرة العطاء، وهي صفة كل ما يرضى ويحمد به.

من الأسماء التي تدل على كثرة العطاء، وهي صفة كل ما يرضى ويحمد به. عمار: الشخص كثير الصلاة والتقوى والصيام.

أسماء أولاد رجولية مغربية

يتميز المغرب العربي بكثرة ثقافاته واحتفاظه بالكثير من العادات والتقاليد وكثرة الأسماء المختارة بناءً على هذه العادات، وأصبحت الأسماء المغربية منتشرة بكثرة في جميع دول العالم العربي بسبب جمالها وعذوبتها وتناغم إيقاعها لذا سنذكر بعض من أسماء أولاد مغربية منتشرة مع معانيها لكثرة انتشارها

أنور: يعني الضياء والسطوع والنور الذي ينور على الكون.

يعني الضياء والسطوع والنور الذي ينور على الكون. أوس: يشير إلى اسم أوس بن حجر الشاعر الجاهلي، وهو الشخص الذي يعتبر عطية من الله عز وجل.

يشير إلى اسم أوس بن حجر الشاعر الجاهلي، وهو الشخص الذي يعتبر عطية من الله عز وجل. أنيس: من يؤنس وحدتك، وهو الشخص المسلي.

من يؤنس وحدتك، وهو الشخص المسلي. أمجد: وهي المجد والشهرة، والذي يحتل صيتا واسعا بعلو مكانته.

وهي المجد والشهرة، والذي يحتل صيتا واسعا بعلو مكانته. فريد: الشخص الذي لا مثيل له بالتميز.

الشخص الذي لا مثيل له بالتميز. ثامر: الشخص الكريم المعطاء الذي يهب الكثير من المال دون حدود.

الشخص الكريم المعطاء الذي يهب الكثير من المال دون حدود. غزيل: وهو الغزال الصغير والشخص الكثير التغزل والتأمل في الحبيب

وهو الغزال الصغير والشخص الكثير التغزل والتأمل في الحبيب أمين: هو الشخص الذي يحافظ على الأمانات، ويؤتمن عليها بكل نزاهة وصدق وشرف.

هو الشخص الذي يحافظ على الأمانات، ويؤتمن عليها بكل نزاهة وصدق وشرف. هشام: وهو يعني الرجل الكريم المعطاء، من يمنح الناس كل شيء بلا مقابل.

وهو يعني الرجل الكريم المعطاء، من يمنح الناس كل شيء بلا مقابل. طيب: الشخص النقي الطاهر من الأخطاء والعيوب جميعها.

الشخص النقي الطاهر من الأخطاء والعيوب جميعها. منير: يشير إلى الشخص الذي ينشر ويبث الضوء في كل مكان لينيره.

يشير إلى الشخص الذي ينشر ويبث الضوء في كل مكان لينيره. أشرف: حامل هذا الاسم يعطي صاحبه مكانة مرتفعة وعلو، ويشير أيضا إلى القصر ذو النوافذ المرتفعة.

حامل هذا الاسم يعطي صاحبه مكانة مرتفعة وعلو، ويشير أيضا إلى القصر ذو النوافذ المرتفعة. أنس: يشير إلى كل ما يأنس ويألف به، وهو المساكنة الحسنة اللطيفة المعشر.

أسماء أولاد رجولية تركية

مع كثرة انتشار المسلسلات التركية في الوطن العربي، وكثرة تداول أسماء أولاد رجولية تعتمد على الثقافة التركية والفارسية كان لابد من ذكر بعض من هذه الأسماء مع معانيها الجميلة لسهولة وصول الأبوين إليها لاختيار اسم لطيف وجميل للمولود الجديد، من هذه الأسماء نذكر الآتي:

نهير: اسم أصله نهير، إذ جاء على صورة الاسم المفرد جذعه كلمة نهير.

اسم أصله نهير، إذ جاء على صورة الاسم المفرد جذعه كلمة نهير. أركان : اسم عربي يعني أسياد القوم، ويعني الرجل ذو العزة والقوة والمنعة.

: اسم عربي يعني أسياد القوم، ويعني الرجل ذو العزة والقوة والمنعة. ارغد: اسم يشير إلى العيش السعيد الرغيد والراحة والسعادة في المعيشة، وهو اسم مذكر عربي.

اسم يشير إلى العيش السعيد الرغيد والراحة والسعادة في المعيشة، وهو اسم مذكر عربي. باز: اسم مذكر عربي وهو نوع من أنواع الصقور الجوارح التي تعتبر أكثر غرورا وتكبرا، ويستخدم عادة في الصيد.

اسم مذكر عربي وهو نوع من أنواع الصقور الجوارح التي تعتبر أكثر غرورا وتكبرا، ويستخدم عادة في الصيد. أوسم : اسم مذكر من أسماء أولاد رجولية، يشير إلى الرجل الأكثر وساما وجمالا.

: اسم مذكر من أسماء أولاد رجولية، يشير إلى الرجل الأكثر وساما وجمالا. أدولف: اسم علم مذكر جرماني كان الاسم منتشرا بكثرة بين النبلاء، ثم انتقل الاسم إلى عامة الشعب، وهو يشير إلى الرجل البطل المحارب.

اسم علم مذكر جرماني كان الاسم منتشرا بكثرة بين النبلاء، ثم انتقل الاسم إلى عامة الشعب، وهو يشير إلى الرجل البطل المحارب. ابان: اسم عربي يشير إلى كثرة الظهور والوضوح.

اسم عربي يشير إلى كثرة الظهور والوضوح. دلير: اسم علم مذكر كردي يعني الرجل الشجاع صاحب الشخصية القوية الجريئة الذي يدافع عن الحق دائما.

اسم علم مذكر كردي يعني الرجل الشجاع صاحب الشخصية القوية الجريئة الذي يدافع عن الحق دائما. بسمان: يعود الاسم في أصله إلى اللغة العربية، وهو يعني الشخص دائم التبسم والشخص البشوش بطبعه.

يعود الاسم في أصله إلى اللغة العربية، وهو يعني الشخص دائم التبسم والشخص البشوش بطبعه. سادن: هو خادم الكعبة الشريفة، وهو الشخص الحارس أو الحاجب.

أسماء أولاد رجولية سعودية

تتميز المملكة العربية السعودية باحتفاظها للآن بالتقاليد العربية القديمة في اختيار أسماء أولاد رجولية دون التأثر بالموضة الجديدة التي انتشرت في دول الوطن العربي لذا سنذكر باقة من أجمل أسماء أولاد قديمة وفخمة في السعودية

مشاري: يعتبر من الأسماء المشهورة جدا والموجودة في الخليج العربي، ويتم تسمية هذا الاسم للشخص ذو الشعر الأسود الغامق جدا.

يعتبر من الأسماء المشهورة جدا والموجودة في الخليج العربي، ويتم تسمية هذا الاسم للشخص ذو الشعر الأسود الغامق جدا. نبراس: يطلق هذا الاسم على المصباح المضيء.

يطلق هذا الاسم على المصباح المضيء. باهر: هو الشخص المبهر الذي يجعل الآخرين يعجبون به وينبهرون، وهو اسم الفاعل من فعل بهر.

هو الشخص المبهر الذي يجعل الآخرين يعجبون به وينبهرون، وهو اسم الفاعل من فعل بهر. تليد: يقصد به المجد القديم والعتيق.

يقصد به المجد القديم والعتيق. سلطان: يعني الملك، ويشير هذا الاسم إلى الدليل وكذلك البرهان.

يعني الملك، ويشير هذا الاسم إلى الدليل وكذلك البرهان. عبد العزيز: وهو الشخص الذي يعبد الله عز وجل بأحق ما يمكنه من عبادة.

وهو الشخص الذي يعبد الله عز وجل بأحق ما يمكنه من عبادة. ماجد: وهو الشخص الذي يتحلى بالصبر والمروءة، والمتمتع بالأخلاق الحميدة والشرف العظيم.

أسماء أولاد رجولية نادرة

تنوعت الأسماء المختارة للمواليد الجدد من أسماء نادرة قديمة لم تعد مطروقة إلى أسماء حديثة معاصرة وأسماء مختارة من القرآن الكريم وأسماء الأنبياء القديمة وما إلى ذلك سنذكر الآن افضل أسماء الأولاد النادرة مع معانيها اللطيفة.

شعيب: يعتبر اسم نادر، وهو من أسماء الأنبياء يرمز إلى الجماعة أو الأمة.

يعتبر اسم نادر، وهو من أسماء الأنبياء يرمز إلى الجماعة أو الأمة. إلياس: يعود ذلك الاسم إلى أصول يونانية وهو من أسماء الأنبياء، ويقال أنه مشتق من اسم إليا العبري.

يعود ذلك الاسم إلى أصول يونانية وهو من أسماء الأنبياء، ويقال أنه مشتق من اسم إليا العبري. داوود: يعتبر من أسماء أولاد رجولية نادرة التي قل استخدامها مؤخرا، ويشير إلى الشخص الذي يحبه الجميع.

يعتبر من أسماء أولاد رجولية نادرة التي قل استخدامها مؤخرا، ويشير إلى الشخص الذي يحبه الجميع. ريان: اسم لطيف وجميل يشير إلى الشخص الذي شرب الماء وارتوى من بعد ظمأ وعطش.

اسم لطيف وجميل يشير إلى الشخص الذي شرب الماء وارتوى من بعد ظمأ وعطش. إحسان: من أجمل الأسماء التي تشير إلى الخصال والصفات الحميدة التي يجب على المؤمن التمتع والتحلي بها.

من أجمل الأسماء التي تشير إلى الخصال والصفات الحميدة التي يجب على المؤمن التمتع والتحلي بها. أصهب: من أسماء القوة فهو من أسماء الأسد وفي قواميس اللغة العربية يدل على البرد الشديد الذي يصعب تحمله.

أسماء أولاد رجولية أجنبية

كثرت في عالمنا العربي مؤخرا الأسماء الأجنبية التي يختارها الوالدين لأطفالهم من أسماء فارسية وإيطالية وفرنسية، وصولا للأسماء الروسية، لذا سنعرض لكم مجموعة من أهم أسماء أولاد جديدة وأجملها مع شرح كافي لمعاني هذه الأسماء.

أركان: يعني الرجل الأفضل بين الجميع وعلية الناس .

يعني الرجل الأفضل بين الجميع وعلية الناس إيوان: يرمز الاسم إلى المكان أو المنزل الواسع الكبير جدا.

يرمز الاسم إلى المكان أو المنزل الواسع الكبير جدا. أديلان: من الأسماء التي تعني تحلي الشخص بالشرف والنبل الكبير والأخلاق الرفيعة.

من الأسماء التي تعني تحلي الشخص بالشرف والنبل الكبير والأخلاق الرفيعة. سالار: هو الشخص عالي المكانة والمقام وذو الشأن الكبير بين الناس .

هو الشخص عالي المكانة والمقام وذو الشأن الكبير بين الناس لوان: هو اسم فرنسي يعني الشخص الطموح الذي يحب عمله ويتقنه وينهيه بإخلاص وتفاني.

هو اسم فرنسي يعني الشخص الطموح الذي يحب عمله ويتقنه وينهيه بإخلاص وتفاني. أبيك: هو الشخص المشرق المليء بالنضارة والحيوية والنشاط الكبير.

هو الشخص المشرق المليء بالنضارة والحيوية والنشاط الكبير. أركون: يعطي الاسم صاحبه الفخامة والرجولة لما يحمل الاسم من معنى يشير للزعيم أو القائد العظيم.

يعطي الاسم صاحبه الفخامة والرجولة لما يحمل الاسم من معنى يشير للزعيم أو القائد العظيم. أمادي: الرجل الذي يتمتع بالحرية بين الناس.

أسماء أولاد رجولية بحرف الميم

بالرغم من وجود الكثير من الأسماء المتداولة، إلا أن الكثير من الآباء يفضلون اختيار اسم مولودهم الجديد بأسلوب يتناسب مع اسم المولود الأول لديهم من لحظة معرفة جنس المولود، وخصوصا الذكر بالإضافة لاختيار الاسم بما يتناسب مع اسم العائلة والعادات والتقاليد، وهناك قائمة جميلة من أسماء أولاد رجولية تبدأ بحرف الميم سنذكر منها ما يلي:

منتصر: من الأسماء المميزة بحرف الميم ومعناه الشخص المنتصر والفائز.

من الأسماء المميزة بحرف الميم ومعناه الشخص المنتصر والفائز. مناف: اسم عربي أصيل من افضل أسماء أولاد رجولية مختارة للأبناء، معناه الارتفاع ويرمز أيضا الاسم إلى القمة مثل قمة الجبل.

اسم عربي أصيل من افضل أسماء أولاد رجولية مختارة للأبناء، معناه الارتفاع ويرمز أيضا الاسم إلى القمة مثل قمة الجبل. مالك: مستوحى معنى الاسم من الملك.

مستوحى معنى الاسم من الملك. ملهم: اسم يطلق على الذكور ويبدأ بحرف الميم وهو مصدر الإلهام.

اسم يطلق على الذكور ويبدأ بحرف الميم وهو مصدر الإلهام. ممدوح: اسم مستخرج من التسبيح ويشير إلى الرجل الممدوح.

اسم مستخرج من التسبيح ويشير إلى الرجل الممدوح. ملحم: اسم يبدأ بحرف الميم ويدل على الشخص السمين ويرمز أيضا إلى الثروة.

اسم يبدأ بحرف الميم ويدل على الشخص السمين ويرمز أيضا إلى الثروة. مكين: أحد أسماء الأولاد الجميلة، وتشير إلى الشخص ذا المكانة العظيمة والعالية، وهو الشخص القادر والجبار والقوي.

أحد أسماء الأولاد الجميلة، وتشير إلى الشخص ذا المكانة العظيمة والعالية، وهو الشخص القادر والجبار والقوي. مقدام: هو الشخص الشجاع الذي يلهم القوة والشجاعة.

هو الشخص الشجاع الذي يلهم القوة والشجاعة. غيرة: اسم عربي قديم يدل على الشخص المحارب والمهاجم والشجاع.

اسم عربي قديم يدل على الشخص المحارب والمهاجم والشجاع. مغازي: من الأسماء القديمة التي تشير إلى الغزو.

من الأسماء القديمة التي تشير إلى الغزو. مقداد: اسم يرمز إلى القوة والجرأة ويقصد به من يقطع أي شيء إلى نصفين.

اسم يرمز إلى القوة والجرأة ويقصد به من يقطع أي شيء إلى نصفين. معصوم: هو اسم عربي قديم يشير إلى الشخص البعيد عن الخطأ.

هو اسم عربي قديم يشير إلى الشخص البعيد عن الخطأ. معمر: اسم مذكر عربي بحرف الميم معناه من يسكن المنزل الذي بناه وكفاه ويدل أيضا على شخص طويل الأمد.

اسم مذكر عربي بحرف الميم معناه من يسكن المنزل الذي بناه وكفاه ويدل أيضا على شخص طويل الأمد. موافي: هو الشخص الذي يعطي الحق يقال اعمل حقه أي أعطاه حقه.

هو الشخص الذي يعطي الحق يقال اعمل حقه أي أعطاه حقه. مياد: يشير إلى التمايل والدحرجة.

يشير إلى التمايل والدحرجة. مؤيد: اسم عربي يبدأ بحرف الميم ويعني الشخص المساعد أو المعزز والداعم للآخرين.

اسم عربي يبدأ بحرف الميم ويعني الشخص المساعد أو المعزز والداعم للآخرين. مؤنس: اسم علمي مذكر يعود للغة العربية، وهو من فعل أناسة يعني الفنان ومخلص السعادة والأنس.

اسم علمي مذكر يعود للغة العربية، وهو من فعل أناسة يعني الفنان ومخلص السعادة والأنس. مؤمن: يرمز إلى الشخص المؤمن بالله ورسوله والمؤمن بالدين الإسلامي.

يرمز إلى الشخص المؤمن بالله ورسوله والمؤمن بالدين الإسلامي. موسى: هو الشخص المنقذ الذي يقوم بإنقاذ الآخرين.

عرضنا لكم في مقالنا الكثير من الأسماء المتداولة الشائعة والنادرة أيضا، العربية، السعودية، المغربية، التركية، والأجنبية التي باتت منتشرة في الوطن العربي مع تطور الثقافة الغربية وانتشارها في عالمنا العربي، من أسماء أولاد رجولية فخمة وبسيطة كذلك، لذا ندعو الآباء والأمهات قبل اختيار أسماء الأولاد أن يبحثوا عن الاسم ومعناه وصفاته، لأنه سيكبر وسيتولى مسؤوليات عديدة في الحياة، لابد بناء على ذلك من اختيار اسمًا يليق بمكانته الاجتماعية وسط عالمه.