أسماء بنات تدل على الحب، يبحث الكثير من الأمهات والآباء عن أسماء لبناتهن تدل على الحب والرومانسية والعشق، لتكون حياة مواليدهم البنات غامرة بالحب والود، وفيما يلي بعض الأسماء التي تضمن في معانيها الحب:

أسماء بنات تدل على الحب

عشق: معنى اسم عشق الحنين والحب إلى المحبوب.

معنى اسم عشق الحنين والحب إلى المحبوب. غرام: معنى اسم غرام العشق حتى الجنون ولهفه للمحبوب وأيضاً الحب الشديد.

معنى اسم غرام العشق حتى الجنون ولهفه للمحبوب وأيضاً الحب الشديد. هيام: معنى اسم هيام أنه يأخذ القلب والعقل إلى أبعد من الخيال، ولا يستطيع الشخص رؤية عيوب محبوبه لأنه سيطر على قلبه وعقله من كثرةالتعلق به وهيامه.

معنى اسم هيام أنه يأخذ القلب والعقل إلى أبعد من الخيال، ولا يستطيع الشخص رؤية عيوب محبوبه لأنه سيطر على قلبه وعقله من كثرةالتعلق به وهيامه. فتون: معنى اسم فتون الحب اللاذع والشغف الذي يوقع القلب، وفتون اسم يعجب به الجميع لرقته وهو من الأسماء الرومانسية الفاتنة.

معنى اسم فتون الحب اللاذع والشغف الذي يوقع القلب، وفتون اسم يعجب به الجميع لرقته وهو من الأسماء الرومانسية الفاتنة. مودة: معنى اسم مودة هو المحبة والهيام بين المحبين ويعتبر من الأسماء البسيطة.

معنى اسم مودة هو المحبة والهيام بين المحبين ويعتبر من الأسماء البسيطة. وجد: معنى اسم وجد من الأسماء التي تحمل نهايته قصة حزينة وهذا الاسم يتميز بطابعه الخاص والفريد.

معنى اسم وجد من الأسماء التي تحمل نهايته قصة حزينة وهذا الاسم يتميز بطابعه الخاص والفريد. حبابة: معنى اسم حبابة يحمل جميع معاني الحب والعشق، ويشير إلى الفتاة المعشوقة والمحبوبة.

معنى اسم حبابة يحمل جميع معاني الحب والعشق، ويشير إلى الفتاة المعشوقة والمحبوبة. وئام: معنى اسم وئام هو العشق الملتهب بين المحبوبين

معنى اسم وئام هو العشق الملتهب بين المحبوبين حنين: معنى اسم حنين والاشتياق، ولهفة النفس للحبيب وهو من الأسماء العربية والمحببة عند الكثير، ويشير هذا الاسم إلى الفتاة التي تمتلك حنان تجاه الجميع.

معنى اسم حنين والاشتياق، ولهفة النفس للحبيب وهو من الأسماء العربية والمحببة عند الكثير، ويشير هذا الاسم إلى الفتاة التي تمتلك حنان تجاه الجميع. وداد: معنى اسم وداد الألفة بين الناس والحب، ويعبر عن الفتاة المحبوبة التي يعشقها الجميع.

معنى اسم وداد الألفة بين الناس والحب، ويعبر عن الفتاة المحبوبة التي يعشقها الجميع. شوق: معنى اسم شوق الحب والغرام، ويعبر عن الاشتياق للمحبوب.

معنى اسم شوق الحب والغرام، ويعبر عن الاشتياق للمحبوب. سدم: معنى اسم سدم الفتاة التي تحب بكل قوتها.

معنى اسم سدم الفتاة التي تحب بكل قوتها. بلابل: معنى اسم بلابل الفتاة المترددة في الحب.

معنى اسم بلابل الفتاة المترددة في الحب. حنان: معنى اسم حنان هو الحب، ويعتبر من أشهر الأسماء العربية التي لاتزال تستخدم حتى الآن.

أسماء بنات تدل على الفرح

مرحة

فرحة

بهيجة

مسرورة

مبتسمة

باسمة

بسيمة

سعيدة

إسعاد

مسعدة

سعاد

أفراح

إبتسام

سعادة

أسماء بنات تدل على التفاؤل

ماجدة

مجيدة

شذى

أميرة

حياة

سعادة

سعيدة

فرحة

أمنية

أماني

منة

رابحة

آمال

بهجة

مسرورة

مرح

سارة

أسماء الحب والعشق

الغرام

الوله

المحبوبة

العشق

الشغف

الشوق

الهيام

أسماء بنات تدل على الاشتياق

أفيندار

ديلارا

جيزيل

جولييت

أرابيلا

أيلا

روزسدم

بلابل

أسماء بنات تدل على الجمال

سهر

سحر

سلوى

جميلة

جليلة

خيرية

هبة الله

منة الله

زهراء

بتول

أفنان

جازية

عايدة

سلمى

سمر

سلوى

ريهام

اسلام

أفنان

عايدة

مايسة

وردة

هند

هنادي

أسماء بنات تدل على الخير

كوثر

أشرقت

حسنات

أمنية

ثراء

أبرار

زينب

أسماء بنات تدل على القوة

راجحة: معنى اسم راجحة قدرتها على النجاح واتخاذ قرارات تخص مستقبلها ومصيرها.

معنى اسم راجحة قدرتها على النجاح واتخاذ قرارات تخص مستقبلها ومصيرها. أحلام: معنى اسم أحلام الأماني والأحلام التي يطمح إليها الشخص.

معنى اسم أحلام الأماني والأحلام التي يطمح إليها الشخص. ديما: معنى اسم ديما المطر الذي يكون فيه هدوء دون رعد أو برق.

معنى اسم ديما المطر الذي يكون فيه هدوء دون رعد أو برق. خلود: معنى اسم خلود هو البقاء والدوام.

معنى اسم خلود هو البقاء والدوام. سوسن: معنى اسم سوسن الزهرة التي تحمل ألون قوس قزح.

معنى اسم سوسن الزهرة التي تحمل ألون قوس قزح. جليلة:معنى اسم جليلة صاحبته شأناً وجلالاً واحتراماً من الناس، ويدل اسم جليلة على الهيبة والوقار.

أسماء بنات تدل على العز

أثيلة: معنى اسم أثيلة صاحبة الشرف الأصيل والحسب والنسب.

معنى اسم أثيلة صاحبة الشرف الأصيل والحسب والنسب. أسمهان: معنى اسم أسمهان يحمل الكثير من المعاني السامية مثل العلو والسمو والشموخ.

معنى اسم أسمهان يحمل الكثير من المعاني السامية مثل العلو والسمو والشموخ. أسمى: معنى اسم أسمى المكانة العالية والسمو والرفعة.

معنى اسم أسمى المكانة العالية والسمو والرفعة. أصالة: معنى اسم أصالة هي العراقة، الرسوخ والشموخ.

معنى اسم أصالة هي العراقة، الرسوخ والشموخ. مجد: معنى اسم مجد هو العزة والرفعة والشموخ والكرم والشرف والمروءة.

معنى اسم مجد هو العزة والرفعة والشموخ والكرم والشرف والمروءة. نسيبة: معنى اسم نسيبة صاحية الحسب والنسب وهو من الأسماء القوية الشامخة.

معنى اسم نسيبة صاحية الحسب والنسب وهو من الأسماء القوية الشامخة. علا: معنى اسم علا الشموخ معناه الرفعة والعظمة والشرف والمجد والسيادة.

معنى اسم علا الشموخ معناه الرفعة والعظمة والشرف والمجد والسيادة. علياء: معنى اسم علياء الشموخ ومعناه العلو والسمو والرفعة والمكانة العالية.

معنى اسم علياء الشموخ ومعناه العلو والسمو والرفعة والمكانة العالية. عنود: معنى اسم عنود هي البنت الشامخة العنيدة الشديدة.

معنى اسم عنود هي البنت الشامخة العنيدة الشديدة. سناء: معنى اسم سناء الشموخ ومعناه المجد والشرف والرفعة والمكانة العالية.

معنى اسم سناء الشموخ ومعناه المجد والشرف والرفعة والمكانة العالية. سائدة: معنى اسم سائدة السيادة والمجد والسلطة والشموخ.

معنى اسم سائدة السيادة والمجد والسلطة والشموخ. إباء: معنى اسم إباء الأنفة والامتناع والترفع ورفض المذلة والمهانة.

معنى اسم إباء الأنفة والامتناع والترفع ورفض المذلة والمهانة. أبهة: معنى اسم أبهة الكبرياء والنخوة والعظمة.

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