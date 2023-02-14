بدأ العد التنازلي للاحتفال في عيد الحب والذي يصادف في 14 فبراير من كل عام، حيث يعتبر عيد الحب ليلة رومانسية من أفضل أيام السنة للتعبير عن مشاعر الحب بين الزوجين، فما هي أفضل المطاعم الرومانسية في الأردن لقضاء سهرة عيد الحب؟

أفضل المطاعم الرومانسية في الأردن لقضاء سهرة عيد الحب

من أفضل مطاعم في الأردن لقضاء سهرة عيد الحب وأعرق مطاعم عمان من فئة الخمس نجوم، وتتميز بأكل مميز وأكثر من رائع مع أجواء جميلة، وتحتوي على ترسات فخمة وهادئة، بالإضافة إلى خدمة مميزة جدًا وإداره ناجحة ١٠٠٪؜:

مطعم ليفانت - جبل عمان- الدوار الثالث

مطعم فخر الدين - جبل عمان

مطعم كرم بيروت - جبل عمان - الدوار الثالث

مطعم الزوادة - دابوق- الفحيص

مطعم راجعين - شارع مكة المكرمة

مطعم كوخ دابوق

مطعم مجدولين اللبناني- جبل عمان

مطعم السنيور - شارع مكة

مطعم برج الحمام في فندق الانتركونتيننتل

مطعم وتر زرياب - الفحيص

مطعم لقمة على الكانون

مطعم روميرو- جبل عمان

أفضل روف توب في الأردن لقضاء سهرة عيد الحب

mood rooftop

Pit stop

ria restolounge

‫زاران روفتوب

فيير

U Roof Lounge

Rustic

JR Wine Experience

Iguana Rooftop Amman

هاي جاردن - High Garden Rooftop Amman

The Deck Lounge – Amman Rotana

District Rooftop Amman

Black Iris Rooftop in Amman- كراون بلازا عمان

Eostrix Gastro Pub

دنيا - Dunia Rooftop

أفضل الفنادق في الأردن لقضاء سهرة عيد الحب

فندق سانت ريجيس

القصر جاردن في فندق القصر شميساني

تشامبيونز في فندق ماريوت

فندق الشيرتون

فندق الرويال

فندق الفيرمونت - مطعم نسيم

نادي السيارات الملكي

النادي الأرثوذكسي - عبدون

الوايت هول - طريق المطار

نبذة عن الأردن

الأردن هي من أفضل وأجمل الوجهات السياحة في آسيا والشرق الأوسط، والتي تمتزج بالتاريخ العريق والثقافة العربية الأصيلة، لا سيما الجمال الطبيعي الجذاب والخلّاب الذي يذهب إليه السُيّاح من مختلف بقاع الأرض.

وتتميز الأردن بالكثير من المناظر الطبيعة الجميلة والمنحدرات الشاهقة والرمال الحمراء المثيرة في أقصى الجنوب والسهول الحجرية الواسعة التي تشكل متنفس للسياح والسكان.



وبالإضافة إلى تلالها الشمالية بوجود أشجار الزيتون والعنب والتين التي تترنح على شرخ وادي الأردن إلى جانب شواطئ البحر الأحمر ذات المياه الدافئة التي تأوي الشعاب المرجانية الأكثر إثارة وجمال في العالم.

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