البوابة - تحرص كل أم على اختيار اسم أنيق لمولودتها، ومع تطور الزمن تنوعت الخيارات وأصبحت المنافسة في الأسماء صعبة، وتهتم بعض الأمهات باختيار أسماء ملوكية، اطلع أولاً على قائمة أسماء بنات ملوك وأميرات، واختار من بين هذه المجموعة الاسم الذي يعجبك.

أسماء بنات ملوك وأميرات

وفيما يلي أفضل أسماء بنات ملوك وأميرات:

نور: معنى اسم نور الضوء وهو اسم الملكة نور زوجة الملك حسين ملك الأردن الراحل.

معنى اسم نور الضوء وهو اسم الملكة نور زوجة الملك حسين ملك الأردن الراحل. إيمان: معنى اسم ايمان الأمن والأمان، وهو اسم بنت الملك عبدلله الثاني.

معنى اسم ايمان الأمن والأمان، وهو اسم بنت الملك عبدلله الثاني. رانيا: معنى اسم رانيا النظر إليه بطرف عينه، وهو اسم الملكة رانيا العبدلله ملكة الأردن.

معنى اسم رانيا النظر إليه بطرف عينه، وهو اسم الملكة رانيا العبدلله ملكة الأردن. رجوة: معنى اسم رجوة الأمل، الرجاء، التوقع، المخافة، ورجوة هي رجوة آل سيف خطيبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.

معنى اسم رجوة الأمل، الرجاء، التوقع، المخافة، ورجوة هي رجوة آل سيف خطيبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله. سنابل: معنى اسم سنابل الحبوب الموجودة داخل القمح.

معنى اسم سنابل الحبوب الموجودة داخل القمح. ذكرى: معنى اسم ذكرى المرأة التي لا تنسى أبداً.

معنى اسم ذكرى المرأة التي لا تنسى أبداً. خولة: معنى اسم خولة ثقتها بنفسها لشدة حسنها ورشاقتها وخاصةً عند المشي.

معنى اسم خولة ثقتها بنفسها لشدة حسنها ورشاقتها وخاصةً عند المشي. حياة: معنى اسم المعيشة، وتدل أيضاً على الفتاة المليئة بالعزم والحيوية.

معنى اسم المعيشة، وتدل أيضاً على الفتاة المليئة بالعزم والحيوية. بروج: معنى اسم بروج الأماكن المرتفعة.

معنى اسم بروج الأماكن المرتفعة. آمنة: معنى اسم آمنة الفتاة المحمية من كل ضرر وأذى.

معنى اسم آمنة الفتاة المحمية من كل ضرر وأذى. درة: معنى اسم درة اللؤلؤ النفيس.

معنى اسم درة اللؤلؤ النفيس. آسية: معنى اسم آسية البنت التي تتألم من شدة الحزن، واسم آسية هو زوجة فرعون.

معنى اسم آسية البنت التي تتألم من شدة الحزن، واسم آسية هو زوجة فرعون. أثير: معنى اسم الجوهرة، أو بريق السيف ولمعانه.

معنى اسم الجوهرة، أو بريق السيف ولمعانه. ذهب: معنى اسم الفتاة ذات القدر العالي، وهو معدن باهظ الثمن يتم استعماله عند صناعة حلي النساء.

أسماء بنات ملكية

منيرة: معنى اسم منيرة هي التي تجلب النور والإضاءة، ويُشير هذا الاسم على الوضوح وهو اسم ابنة "عباس حلمي الأول".

معنى اسم منيرة هي التي تجلب النور والإضاءة، ويُشير هذا الاسم على الوضوح وهو اسم ابنة "عباس حلمي الأول". عين الحياة: اسم زوجة السلطان "حسين كمال" ومعنى اسم عين الحياة مصدر الشيء والينبوع ومصدر الحياة.

اسم زوجة السلطان "حسين كمال" ومعنى اسم عين الحياة مصدر الشيء والينبوع ومصدر الحياة. نازلي: معنى اسم نازلي الدلع والرقة والدلال.

معنى اسم نازلي الدلع والرقة والدلال. سلمى: معنى اسم سلمى الناجية أو السليمة، وهو اسم زوجة الملك محمد السادس ملك المغرب.

معنى اسم سلمى الناجية أو السليمة، وهو اسم زوجة الملك محمد السادس ملك المغرب. رانيا: معنى اسم الناظرة، وهو اسم ملكة الأردن زوجة الملك عبد الله.

معنى اسم الناظرة، وهو اسم ملكة الأردن زوجة الملك عبد الله. إقبال: هو اسم زوجة الخديوي عباس حلمي الثاني، ومعنى اسم إقبال على الشيء ومواجهته ويتم إطلاقه على الحظ.

هو اسم زوجة الخديوي عباس حلمي الثاني، ومعنى اسم إقبال على الشيء ومواجهته ويتم إطلاقه على الحظ. ناريمان: هو اسم زوجة الملك فاروق الأول الأميرة ناريمان صادق، معنى اسم الفتاة ممشوقة القوام.

أسماء بنات الملوك العرب قديمًا

مها

مهجة

موزة

ميساء

ميثة

مهرة

ميسون

مرام

ميرهان

مودة.

ابتسام

أحلام

ابتهال

إخلاص

ابتهاج

أديبة

امتنان

ارتقاء

ارتواء

أبصار

أروى

آثار

أجفان

أريج

ازدهار

أزهار

أمل

آمالي

أسرار

اسماء

امتثال

أنسام

إنصاف

إيثار

أسيل

أسمهان

أنعام

آمنة

انشراح

أسيلة

أشجان

إشراق

أشواق

أميرة

أمينة

انتصار

آية الله

آلاء

آية

ألحان

أمية

أنيسة

الجوهرة

مايا

منهل

مريم

محاسن

مآثر

ماجدة

مديحة

مزاهر

ملك

منتهى

ميادة

ميرنا

مواهب

منيرة

ملك

ماريا

مجيدة

مجاهدة

مبسم

مالكة

ملكة

ملاك

مليكة

مرجانة

مرمر

مرحر

ميرفت

مروة

مروج

مزنة

مشيرة

مفاخر

منار

مني

مي

ميادة

مفيدة

منال

مناهل

مناعم

مهي

أسماء بنات ملوك سعودية

دلال.

مهرة.

عالية.

فوزية.

نجلاء.

ريما.

نوال.

بسمة.

لمياء.

العنود.

نورة.

موضي.

حصة.

فلوة.

جوزاء.

عبطاء.

صيتة.

سارة.

نوف.

هيا.

لولوة.

فايزة.

هاجر.

هيفاء.

أميرة.

أسماء بنات سعودية 2023

أسماء أولاد سعودية 2023