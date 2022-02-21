يحتفل السعوديين يوم غد بالاحتفال في يوم التأسيس السعودي، يوم التأسيس السعودي من أهم المناسبات في السعودية وفي 22 فبراير من كل عام هي إجازة رسمية لجميع الموظفين بالقطاعات الحكومية والخاصة وللطلاب في جميع أنحاء المملكة السعودية.

المكياج اليومي الناعم هو كل ما تحتاجين إليه للاحتفال في يوم التأسيس السعودي، وإذا كنتِ من محبات اللون الأخضر لا بد وأنك تقعين في حيرة من أمرك في كل مرة ترتدين فيها هذا اللون المميز فيما يخص ألوان المكياج المناسبة لهذا اللون الأنيق.

أسهل طريقة لوضع المكياج الأخضر في يوم التأسيس السعودي

﻿البرايمر: ﻿﻿تُنصح الفتيات بوضع سيروم مرطب، وبرايمر على العينين قبل البدء بتطبيق المكياج لتهيِئَتهما وجعلهما أكثر نعومة﻿

﻿ظلال العيون:﻿﻿ احرصي على تطبيق ﻿ظلال عيون برتقالي مطفي للحصول على مكياج عينين سموكي يجب التركيز على الإطلالة الترابية، واستخدام ظلال العيون ذي اللون البرتقالي المطفي على كسرة العين، ومن الممكن دمجه مع اللون ﻿﻿﻿البني﻿﻿﻿ للحصول على لون أجمل، كما يمكن مزج اللونين تحت أسفل العينين.

﻿تطبيق اللون الأخضر:﻿﻿ يمكن للفتاة مزج عدة درجات من اللون الأخضر معًا لضمان الحصول على اللون الأبرز والأجمل من بينهم، ويُفضل وضع لون ذهبي في زاوية العين وبداية الجفنين، ثم الأخضر الفاتح واللامع على وسط الجفنين، ثم الأخضر الغامق على آخر العين مع اللون البرتقالي الذي طُبّق سابقًا، وهنا يجب مزج الألوان معًا باستخدام الفرشاة الخاصة لضمان الحصول على إطلالة طبيعية جذابة.

﻿تطبيق الآيلاينر: ﻿﻿لا ترغب جميع السيدات باستخدام الآيلانير على العين بعد الانتهاء من وضع الظلال، غير أنه يزيد من جمالية الإطلالة وإبراز حجم العينين، لذا يُفضل رسمه على امتداد الجفنين، ثم استخدام ماسكارا من نوعية جيدة لتكثيف الرموشوإكمال مكياج العيون.

من هنا، فان تطبيق مكياج اخضر جذاب لم يكن اسهل، وإذا كنت تفضلين المكياج الاحمر فاتقني طريقة تطبيقه بخطوات بسيطة.

مستحضرات التجميل الأساسية لوضع مكياج خفيف

برايمر أو كريم أساس

كونسيلر

بودرة الوجه

بلاشر

ظلال عيون

ماسكارا

أحمر شفاه

كحلة

5 طرق لإدخال اللون الأخضر إلى مكياجك

وضع فاونديشن نوع يناسب بشرتك، واستخدمي الفاونديشن البودرة إذا كانت بشرتكِ دهنية جدًا.

غطي عيونك بظلال ذهبية من فوق الجفون وتحت الرموش السفلى ثم مرري فرشاه مكياج العيون المغمورة بالآي شدو الأخضر على جفونك فوق الرموش وكثفي اللون على جانب العين من الخارج.

وضع طلاء الأظافر الأخضر أو زيتي أنيق وعصري ويليق بالأظافر الطويلة والقصيرة

طبقي الماسكارا السوداء كالمعتاد ثم مشطي أطراف الرموش بماسكارا ذات اللون الأخضر الزمردي

وضع بلاشر خفيف لأنه البلاشر البودر يُعتبر من أشهر أنواع أحمر الخدود وتعتمد عليها معظم السيدات لأنها تعطي للوجه لمسة سحرية من الإشراق والتوهج.

شعر عن يوم التأسيس السعودي

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عبارات تهنئة في ذكرى يوم التأسيس السعودي 2022