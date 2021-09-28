أشغال يدوية 2021: أساور من اسطوانات الكمبيوتر

هناك الكثير من الطرق التي يمكنك من خلالها عمل بعض الأشغال اليدوية، ولكن من الطرق النادره للأشغال اليدوية هي تنفيذها من اسطوانات الكمبيوتر حيث يمكنك تزيين بعض الأشياء القديمة مثل علب الهدايا وغيرها بإسطوانات الكمبيوتر وجعلها ذو شكل رائع.

أساور من اسطوانات الكمبيوتر

الأدوات:

اسطوانات كمبيوتر

مقص.

صمغ

حلقة دائرية عريضه

الخطوات:

أولاً نقوم بقطع اسطوانات الكومبيوتر الي قطع صغيرة بواسطه المقص كما موضح في الصورة.

ثم نقوم بوضع المادة اللاصقة علي الحلقة الدائرية العريضة.

نقوم بوضع قطع الإسطوانات التي تم تقطيعها في الخطوه الأولي علي الحلقة الدائرية.

ثم نتركها فترة حتي يتم لصقها بنجاح ولعدم سقوط اي قطعة من قطع الإسطوانة من الأسوره.

وأخيراً تكون قد امتلكتِ اسوره بشكل رائع وجذاب وغير مألوف يمكنة جذب انتباه الآخرين.

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