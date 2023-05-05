يصادف عيد الاستقلال الأردني في 25 مايو/أيار من كل عام ويحتفل الاردنيين بهذا اليوم المميز بتزيين السيارات بالإعلام الأردنية، وسماع الأغاني الوطنية مثل أغاني حسين السلمان وعمر العبدللات وغيرها من الفعاليات لتعزيز روح الوطنية والانتماء إلى هذا الوطن الغالي، وهناك بعض من العائلات تقوم بعمل عزائم بمناسبة عيد الاستقلال، وفي هذا يقدم لكم موقع البوابة أشهر الأكلات الأردنية بمناسبة عيد الاستقلال الأردني.

أشهر الأكلات الأردنية بمناسبة عيد الاستقلال الأردني

المنسف أشهر الأكلات الأردنية

المنسف من الأكلات التقليدية والمعروفة في الأردن، وتعتبر من أكثر الأطباق الرئيسية والمفضل طبخها في العزائم والولائم والأعياد والمناسبات الوطنية مثل عيد الاستقلال الأردني.

المنسف من الأكلات التي مع تدمج لحم الغنم ولبن الجميد والقمح الذي يدخل في الطبق على شكل جريشة وخبز، ومن فوائد المنسف أنه غني بالكثير من العناصر الغذائية مثل البروتينات والمعادن والفيتامينات ويحتوي أيضاً 100 غرام المنسف على 315 كيلوجول و55 غرام كربوهيدرات و8 غرام دهون.

أما فوائد لبن المنسف أنه غني بالكالسيوم والبروتينات ومجموعة فيتامينات ب" ب1- ب3 – ب6– ب12" فهي ضرورية لبناء خلايا الجسم والعظام .

المقلوبة أشهر الأكلات الأردنية

المقلوبة من أشهر الأكلات الأردنية وهي تطبخ مع اللحم أو الدجاج حسب الرغبة، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة وهي لا تستغرق وقت طويل في طريقة تحضيرها.

تعد المقلوبة من الوجبات الصحية والغنية بالكثير من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان فهي تحتوي على البروتين الخضروات وغنية بالفيتامينات، ومكونات المقلوبة بسيطة وفي اغلب الأوقات تكون متوفرة في كل بيت أردني، وهي تقدم مع سلطة الخضار العادية أو اللبن أو خيار باللبن.

المجدرة أشهر الأكلات الأردنية

المجدرة تعتبر من أشهر الأكلات الأردنية وسهلة التحضير وهي مزيج من الأرز والعدس والتوابل التي تحتوي على الكمون، وتعتبر المجدرة من الأطباق المفضلة عند النباتيين

ومن فوائد المجدرة أنها تحتوي على البروتين النباتي وهويعوض نقص البروتين عند النباتيين تعطي الجسم الطاقة والنشاط، تساعد المجدرة على تقوية الأسنان ونموها، المجدرة تقوي الأعصاب والجهاز العصبي.

يعتبر العدس من أغنى البقوليات من حيث العناصر الغذائية اذ يعادل اللحم في قيمته الغذائية، ويحتوي على ماء وبروتين وكربوهيدرات ونسبة قليلة من الدهون غير المضرة، ويحتوي العدس على نسبة عالية من الحديد المفيد لعلاج فقر الدم، والكالسيوم والفسفور وفيتامين (أ) المفيد لصحة الجلد والعيون والعظام، وفيتامين (ب1) و(ب2) و(ب6).

المسخن أشهر الأكلات الأردنية

المسخن من أشهر الأكلات الفلسطينية والأردنية وتتميز بطعم مميز ولذيذ، ويتكون المسخن من الدجاج المشوي مع خبز الطابون التقليدي والبصل الأحمر والسماق مع كمية وفيرة من زيت الزيتون كما ويزين بأصناف المكسرات المتنوعة المحمصة والمقلية.

ومن فوائد المسخن أنه يقوّي الذاكرة ويقي المسخن من الإصابة بمرض الزهايمر، ويحتوي المسخن على الكثير من السعرات الحرارية والعناصر والفيتامينات والمعادن، والبروتين والكربوهيدرات، ولا ننسى فوائد زيت الزيتون فهي تحمي العظام من الهشاشة لأنه يحتوي على الكالسيوم.

قلاية بندورة أشهر الأكلات الأردنية

قلاية البندورة من الأكلات الأردنية سهلة التحضير والمعروف أنها تعمل خلال التخييم أو التنزه في البرية أو في رحلات يوم الجمعة، وممكن أن وتقدم صباحاً على الفطور أو في الغداء أو العشاء،وتتكون من البندورة وزيت الزيتون والفلفل الحار والملح وبصل.

المكمورة أشهر الأكلات الأردنية

المكمورة هو أشهر الأكلات الأردنية الشعبية القديمة، وتعمل المكمورة في المناسبات والاجتماعات الأسرية ومواسم الزيت لأنها تعتمد على زيت الزيتون البلدي وهي تناسب جميع الفصول لكن يفضل تناولها في فصل الشتاء.

ومن فوائد المكمورة أنها تعطي طاقه، وهي تطبخ عن طريق الطحين البلدي واللحم مع البصل المهروس وزيت الزيتون على شكل طبقات كثيرة. توجد طبخات مشابهة للمكمورة مثل مطابقة والتي تعمل بالصواني ومسخن التي تعمل على شكل طبقات دون الطحين.

كعاكيل أشهر الأكلات الأردنية

كعاكيل أشهر الأكلات الأردنية والتراثية والقديمة تطبخ الكعاكيل باللبن الرائب أو الجميد وتتكون من خليط البيض والبقدونس والفلفل والملح ثم تضاف الى اللبن، ومن فوائدها أنها كانت تطبخ في القدم لعلاج المغص لانه فيها عشبة الجعدة او اللوف لكن طعمها لوحدة غير مستساغ فيدخلون لها اللبن.

الفلافل والحمص والفول أشهر الأكلات الأردنية

الفلافل والحمص والفول أشهر الأكلات الأردنية والتي تجمع العائلة عليها خصوصاً يوم الجمعة عند وجبة الإفطار، ويحتوي الفلافل على سعرات حرارية ونسبة كبيرة من الكربوهيدرات، والبروتين أيضاً.

ومن فوائد الفلافل والحمص والفول ايضاً الحفاظ على مستويات السكر في الدم، ويمد الجسم بالحديد، ويزود الجسم بالألياف الغذائية.

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