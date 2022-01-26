هل تفكر بإخراج الأشخاص السلبيين من حياتك؟ هل تهتم بحياتك الصحية والنفسية؟ هل كتبت أهدافك لعام 2022؟ هل تعرف نقاط قوتك وضعفك؟

أشياء لا تؤجلها أبداً لكي تحقق أهدافك وتنظم حياتك، بكل بساطة اتخذ القرار، لقد حان الوقت لتكون ملتزم تجاه نفسك، أهدافك، وأحلامك، وأنك لن تدعي أي شيء أو أي شخص يقف في طريقك.

أشياء لا تؤجلها أبداً

إخراج الناس السلبيين من حياتك

وضع الحدود الشخصية وإيقاف كل من يتعداها

مسامحة نفسك على أخطاء الماضي، سامح نفسك حتى لا تتحول حياتك إلى ندم دائم

معرفة نقاط قوتك وضعفك

كتابة أهدافك الشخصية وتنفيذها

الاهتمام بصحتك النفسية والجسدية

الاتصال بخالقك في كل لحظة والعودة له دائماً

نصائح للشعور بالسلام والهدوء

لا تتردّد في التكلّم والتعبير عن مخاوفك.

في حال أذيّة شخص آخر إن الحلّ الوحيد هو في مقابلته وشرح تصرّفك له.

تعلّم أن تفكّر ببساطة وتبسّط طريقة تفكيرك لأنه هناك شعور بالذنب يتّسم بالـ"غرور" وكأنّ العالم يدور حولنا.

تعرّف على الأسباب التي تغرقك في الشعور بالذنب من أجل التخلّص من كلّ المشاعر السلبيّة.

كيف تعرف أنّك سامحت ذاتك؟

تعرف أنّك سامحت ذاتك عندما تتوقّف ذاكرتك عن مدّك بالمزيد من الألم أو الغضب عندها، يمكنك القول أنك وأخيراً تحرّرت من شعور الألم والذنب، والمسامحة هنا لا تكتمل إلّا إذا غيّرت الأشخاص والعلاقات معها وهذا التغيير يشمل أيضاً بلا شكّ، عدم تكرار الخطأ، هذه هي مسامحة الذات لا ننسى الخطأ، ولكنّه لا يشكّل أيّ انزعاج لنا.

تصرفات صغيرة عليكِ إدراجها في برنامج حب النفس اليومي

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