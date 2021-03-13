أشياء يجب أن تفعلها لطفلك يومياً

أظهري المودة الجسدية

عانقي طفلك كل يوم، احتضنيه دون تأفف أو انتظار انتهاء عنقاكما من أجل استئناف مهامك الروتينية، امسحي على شعره بحنان، دعيه يقترب منكِ في محبة، كل هذه صور للمودة الجسدية التي لا تحتاج إلى مجهود كبير منكِ ولا إلى وقت، ولكن لها تأثير السحر على علاقتك بطفلك.



كوني حاضرة بصورة كاملة

هاتفك مهم، وكذلك الأعمال المنزلية التي عليكِ إنجازها، ولكن عندما يرغب طفلك في الحديث معكِ، عليكِ التخلي عن الأجهزة والأعمال الروتينية، وأن تنتبهي جيداً لطفلك وتنصتي له باهتمام، كوني حاضرة بالكامل من أجل طفلك.



كوني لطيفة

لا شك أنكِ تحبين طفلك، ولكن الحب دون المعاملة اللطيفة لا يسمح لطفلك بالشعور بمدى حبك الشديد له، لذا احرصي على أن تكوني لطيفة مع طفلك طول الوقت.



استخدمي كلمات محبة

كلمات الأم لها تأثير قوي على الطفل، لذا ابذلي قصارى جهدك لتتأكدي من أن معظم ما تقولينه لطفلك ينقل إليه حبك وقبولك له، امدحيه كل يوم، وتجنبي الكلمات التي يمكن أن تؤثر عليه سلباً.



هذّبي طفلك بهدوء وحكمة

الصراخ في وجه طفلك عندما يخطئ لن يحل المشكلة، بالعكس فإن له تأثير سلبي عليه، لذلك احرصي على أن تكون عملية تأديبه هادئة وحكيمة، تحلي بالصبر والهدوء، وتذكري دائماً أنك تتعاملين مع طفل يتعلم من أخطائه.



اضحكي مع طفلك

الضحك أحد أساسيات بناء علاقة قوية وعميقة مع طفلك، لذلك احرصي على أن تضحكي معه كل يوم، أن تضحكي على شيء أضحكه، أو تلفتي نظره لموقف مضحك، أو تروي له حدثاً مضحكاً، كوني أماً مرحة.



صلّي مع طفلك

الصلاة مع طفلك توطد العلاقة بينكما بنحو خفي، كما تعمّق الجانب الإيماني داخل طفلك، وتجعله يعتمد على الله فيصبح أكثر ثقة بنفسه، وتعلمه أن الله يحبنا ويقبلنا دائماً، ما يشعره بأنه محبوب ومقبول.