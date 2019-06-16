تعرفي على ما يفسد العلاقات العاطفية وفقًا لبرجك

العلاقات العاطفية مثل الحليب إذا تعكر يفسد، ورغم أن الخلافات واردة بين أي اثنين إلا أن هناك الكثير من الأشياء والصفات التي تفسد العلاقات العاطفية طبقًا للتوافق بين الطرفين.

ويقدم موقع yourtango الأشياء للتي تفسد العلاقات العاطفية وفقًا للأبراج:

الحمل

عدم القدرة على التواصل يفسد العلاقات العاطفية لبرج الحمل، حيث أن وجود كيمياء مشتركة بين الطرفين من أهم الأشياء التي يبحث عنها أصحاب برج الحمل.

الثور

من الأشياء التي تفسد علاقات برج الثور عدم الإهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية، حيث إنه لا يستطيع تحمل شخصاً رائحته كريهه أو لا يقوم بتنظيف أسنانه وذلك لعشق برج الثور للجمال والمظهر الحسن.

الجوزاء

الملل يقتل علاقات برج الجوزاء، حيث إن التصرف بملل أو عدم اهتمام أو التقليل من أراء برج الجوزاء تؤدي إلى إنهاء علاقاته العاطفية.

السرطان

الغياب يدمر علاقات برج السرطان، حيث يحتاج شريكه بجانبه في الأوقات الصعبة كما أنه يحتاج للدعم والحب .

الأسد

البخل من الأشياء التي يمكن أن تدمر علاقات برج الأسد، حيث يحب أصحاب هذا البرج الهدايا والإنفاق.

العذراء

عدم الرغبة في التعلم من الأشياء التي تفسد علاقات برج العذراء العاطفية، حيث يفضل الشريك الذي يهتم بالتعلم ولديه فضول تجاه الأشياء.

الميزان

الكآبة من الأشياء التي تفسد علاقات برج الميزان حيث يحب الحياة والتفاؤل وسيحاول جاهدًا إخراج شريك حياته من الحالة النفسية السيئة ولكن إذا لم يجد جدوي من فعل هذا سوف يصاب بالإحباط ويفكر في إنهاء العلاقة.

العقرب

الغش والكذب من الأشياء التي تدمر علاقات برج العقرب، فإذا حدث وتم القبض على شريك برج العقرب فإن هذا يؤدي إلى تدمير العلاقة.

القوس

الركود من أكثر الأشياء التي تدمر علاقات برج القوس، حيث يحب الخروج والسفر والتجارب الجديدة ولا يحب البقاء في المنزل.

الدلو

الإنهيار والمبالغة في ردود الأفعال من الأشياء التي تؤثر على علاقات برج الدلو، حيث لا يملك الدلو الخبرة في التصرف مع هذه الأفعال المبالغ فيها.

الحوت

عدم التمتع روح الدعابة يدمر علاقات برج الحوت، حيث يكره الحياة السخيفة ويفضل وجود حس الفكاهه والمرح حتي في أصعب الأوقات.

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