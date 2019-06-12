لا تستطيع اتخاذ قرار.. التردد مشكلة هذه الأبراج

عندما يتعلق الأمر بضرورة اتخاذ قرار مصيري أو يتعلق بموضوع هام، يتميز بعض الأشخاص بالحكمة وقدرة عالية على تحليل الأمور واتخاذ القرار المناسب دون تردد، ويعرفون ما يريدون، ولكن مع ذلك، يواجه آخرون مشكلة في اتخاذ القرار، أو حتى الثبات على نفس القرار بعد اتخاذه، حيث تكون مشكلتهم هي التردد.

ووفقًا لمجلة "إليت ديلي"، يعد التردد مشكلة الأبراج التالية:

الجوزاء

بالإضافة إلى طبيعته المتقلبة، يواجه برج الجوزاء مشكلة في التردد ولا يستطيع الثبات على قرار واحد، ويرجع ذلك إلى أنه دائمًا ما يجد كل الخيارات مناسبة وجيدة، مما يضعه في حيرة كبيرة.

الميزان

في حين يتميز هذا البرج بتوازنه، إلا أنه على عكس المتوقع، يعد التردد مشكلته، وذلك لأن برج الحوت لا يريد تفويت أي شيء، واتخاذ قرار أو اختيار شيء ما يضطره إلى خسارة الخيارات المتاحة.

القوس

ميل القوس للشعور بالملل يجعله يريد فعل ما يخطر بباله وأن يغير من نفسه كل فترة، حتى عندما يتعلق الأمر باتخاذه قرار بشأن نفس الموضوع أو آخر مشابه، وذلك لأنه يرى أن كل قرار أو خيار كفرصة لخوض مغامرة مختلفة، لذا يتحير عندما يضطر إلى اختيار خيار واحد فقط، ويصبح مترددًا.

الحوت

يخشى برج الحوت أن يجرح أي من حوله، وذلك يرجع إلى طبيعته الحساسة للغاية والعاطفية، كما يساهم ذلك في تردد برج الحوت للغاية عند اتخاذ قرار، وذلك لأنه يخشى أن يتخذ قرارًا خاطئًا يؤذي الآخرين.

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