وفقا لتقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي، فإن السكر أحد الإضافات غير الصحية التي تضيفها يوميا علي مشروباتك أو بعض أنواع طعامك، وكل ملعقة زائدة ترفع فرص الإصابة بالسكر، والضغط، ومشكلات القلب، فضلا عن كم السعرات الحرارية الهائلة التي تزيد الوزن وتنذر بالسمنة وفرط الوزن ومشكلاته.



ولابد وأن يهتم الإنسان بالسيطرة على عدد ملاعق السكر التى يضيفها إلى مشروباته يوميا، يمكنك تقليل عدد ملاعق السكر تدريجيا لتصل إلي مستوي القدرة علي إضافة ما لا يزيد عن 2 ملعقة من العسل خلال اليوم علي مشروباتك لوقايتك من الأثار الجانبية للسكر.