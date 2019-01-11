كيف يمكن التخلص من أضرار السكر على الجسم؟
السكر أحد الإضافات غير الصحية التي تضيفها يوميا علي مشروباتك (shutterstock.com)
السكر يعد من السموم البيضاء حسبما يوضح الكثير من الأطباء، فهو يساعد على زيادة نسب السكر فى الدم، وإضافته بكميات كبيرة للأكلات والمشروبات تنذر الإنسان بمشكلات صحية عديدة.
ويعتبر السكر من الإضافات التى تلازم روتين التغذية اليومية للبعض منا للأسف، سواء بإضافة الكثير منه للشاي، أو للعصير، أو غيره من المشروبات الروتينية اليومية، وهي أحد أكثر العادات الغذائية غير الصحية اليومية.
وفقا لتقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي، فإن السكر أحد الإضافات غير الصحية التي تضيفها يوميا علي مشروباتك أو بعض أنواع طعامك، وكل ملعقة زائدة ترفع فرص الإصابة بالسكر، والضغط، ومشكلات القلب، فضلا عن كم السعرات الحرارية الهائلة التي تزيد الوزن وتنذر بالسمنة وفرط الوزن ومشكلاته.
ولابد وأن يهتم الإنسان بالسيطرة على عدد ملاعق السكر التى يضيفها إلى مشروباته يوميا، يمكنك تقليل عدد ملاعق السكر تدريجيا لتصل إلي مستوي القدرة علي إضافة ما لا يزيد عن 2 ملعقة من العسل خلال اليوم علي مشروباتك لوقايتك من الأثار الجانبية للسكر.
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