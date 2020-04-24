تؤثر فيتامينات الشعر دائماً على المعدة كما أنها تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، وقد يكون من النادر حدوث آثار جانبية سيئة عند تناول فيتامينات الشعر، إلا أن تلك الآثار يمكن أن تصل إلى حد الموت، حيث تظهر علامات مثل الطفح الجلدي والقشعريره وغيرها الكثير من ضمن أضرار تناول فيتامينات الشعر.

أضرار تناول فيتامينات الشعر

تناول فيتامينات الشعر مثلها مثل أى دواء قد يسبب آثارًا جانبية والتى تتمثل فيما يلي:-

1- قد يحدث إمساك أو إسهال أو اضطراب في المعدة، غالبا ما تكون تلك الآثار مؤقتة وقد تختفي ولكن فى حال استمرارها لابد من استشارة الطبيب المختص.

2- الحساسية وهي تتضمن ظهور طفح جلدي، وحكة وتورم "خاصة في الوجه واللسان والحلق"، ودوخة شديدة، وصعوبة في التنفس.

3- ضيق في الصدر أو الحلق؛ صعوبة في التنفس أو البلع أو الكلام؛ بحة غير عادية أو تورم في الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

4- التفاعلات الدوائية

قد تتفاعل الفيتامينات مع الأدوية الأخرى والتى تزيد من خطر تعرضك لآثار جانبية خطيرة، لذلك يجب عدم تناول الفيتامينات إلا تحت إشراف الطبيب.

5- الجرعات الزائدة من الفيتامينات لها أعراض خطيرة مثل الوفاة أو صعوبة في التنفس، وآلام في المعدة، وغثيان وقيء وإسهال.

أطعمة طبيعية للشعر

1- البيض: يعد البيض مصدرًا جيدًا للبيوتين، وهو معدن يساعد في تعزيز نمو الشعر ويحسن صحة الشعر أو الجلد أو الأظافر.

2- تناول الخضراوات مثل البطاطا الحلوة والسبانخ والقرنبيط.

3- المكسرات مصد ممتازًا للسيلينيوم، والذى يعزز من صحة الشعر.

4- الأسماك الدهنية هى جزء مهم من كل نظام غذائي، كما أن أحماض أوميجا 3 الدهنية مفيدة للقلب والشعر والجلد والعينين.

5-الأطعمة المدعمة بفيتامين "د" مثل الأسماك واللحوم والجبن والفطر، حيث إن فيتامين "د" يساعد في تحسين نمو الشعر، كما أنه هام لوظائف الجهاز العصبي والعضلي.

نصائح

- يُنصح بتجنب تناول أكثر من منتج متعدد الفيتامينات في نفس الوقت، حيث يؤدي تناول منتجات فيتامين متشابهة معًا إلى جرعة زائدة من فيتامين أو آثار جانبية خطيرة.

- تجنب الاستخدام المنتظم لبدائل الملح في نظامك الغذائي إذا كان الفيتامينات يحتوي على البوتاسيوم.

- يُنصح بعدم تناول الفيتامينات مع الحليب أو منتجات الألبان الأخرى أو مكملات الكالسيوم أو مضادات الحموضة التي تحتوي على الكالسيوم، خاصة أن الكالسيوم قد يجعل من الصعب على جسمك امتصاص بعض مكونات الفيتامينات.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

5 وصفات طبيعية مجربة لعلاج جفاف اليدين

5 نصائح للحفاظ على نعومة اليدين من أضرار المعقمات