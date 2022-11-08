قال رسول الله عليه الصلاة وسلم: "إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما ىيتان من آيات الله، فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا"، وفي هذا المقال سنطرق عن أضرار خسوف القمر، وأنواعه، ومدة الخسوف.

أضرار خسوف القمر

أضرار خسوف القمر Lunar eclipse هو على عكس كسوف الشمس، لا يوجد أضرار للخسوف على العين،ويمكن النظر إلى خسوف القمر بكل أمان من دون أن يتسبب في فقدان جزء من الرؤية، وذلك نتيجة حدوث ضرر في أجزاء من الشبكية، لكن من الأفضل استخدام النظارات المخصصة لرؤية خسوف القمر للنظر اليه والتمتع بتفاصيله.

أنواع خسوف القمر

الخسوف الكلي

الخسوف الجزئي

خسوف شبه الظل

كم مُدّة خسوف القمر؟

يستمر خسوف القمر ما يُقارب ساعتين، على عكس كسوف الشمس والذي قد يحدث لعدّة دقائق تقريباً، إضافة إلى أن خسوف القمر عكس كسوف الشمس من الآمن النظر إليه دون توتر ودون تسبب بأي ضرر دائم في شبيكة العين.

دعاء خسوف القمر عند أهل البيت

سبحانك يا الله غفرانك يا الله سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلٌ في فلكٍ يسبحون اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، اللهم يا الله اجعل خسوف القمر رحمة منك ولا تجعله غضبا منك ولا تؤاخذنا بذنوبنا واغفر لنا ولا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا.

لماذا سمي خسوف القمر بهذا الاسم؟

سمي خسوف القمر بهذا الاسم بسبب وقوع الأرض والتي سوف تمنع الشمس من وصولها إلى القمر بين الشمس والقمر، وتحدث هذه الظاهرة الطبيعية عندما يتحرك الجسم السماوي في ظل الجسم الآخر، والذي يسمى خسوف القمر، وعندما يقع القمر والشمس والأرض على استقامة واحدة، وتكون الأرض التي ينهم ويكون القمر في منطقة ظل الأرض، وذلك أنه يؤدي إلى حدوث تغيرات كبيرة في مقدار رؤية القمر من الأرض، وبالإضافة إلى مدى انعكاس ضوء الشمس عليه؛ وذلك لأن الأرض تحجب ضوء الشمس الذي ينعكس على القمر.

دعاء خسوف القمر

اللهم لا تدع ظالماً إلا هديته،ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضى، ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه ولا تحرمنا زيارة مسجده واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأُ بعدها أبدا.

سبحانك يا الله، غفرانك يا الله، سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، كلٌّ في فلكِ يسبحون، يا من يسبح له كل شيء من مخلوقاتهِ، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما شكرناك حق شُكرك.

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرُكَ ونتوب إليك، فلولا أنت ما تبنا إليك.

اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك، اللهم إنا نستهدى بك فاهدنا، ونستعين بكَ فأعنّا، ونستعيذ بكَ فأعذنا، ونتوكل عليك فاكفنا.

اللهم أكفنا همّ الدنيا والآخرة، اللهم رب النبى مُحمد صلى الله عليه وسلم اغفر لنا ذنوبنا، وأذهب غيظ قلوبنا، وأجرنا من مُضلات الفتن ما أحييتنا.

لماذا سمي خسوف القمر بهذا الاسم؟

دعاء خسوف القمر