دعاء الخسوف من أعظم العبادات وأقربها إلى الله سبحانه وتعالى، وبالدعاء يناجي المسلم ربه بأفضل الدعوات في جميع أحواله، وخصوصاً عند حدوث ظاهرة خسوف القمر فلا بدّ للمسلم أن يدعو ربه، وفي هذا المقال نقدم لكم دعاء الخسوف المستجابة بإذن الله تعالى.

خسوف القمر هي ظاهرة طبيعية فلكية تحدث عندما يصبح القمر والأرض والشمس في حالة اقتران، وهناك ضرورة لقراءة دعاء خسوف القمر للاستشعار عظمة قدرة الله عز وجل والحث الناس على التوبة والاستغفار قبل يوم القيامة والتذكير بغضب الله تعالى.

دعاء الخسوف

أجمل دعاء الخسوف، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا عملًا صالحًا يقربنا إليك، اللهم إنا نستهدي بك فاهدنا، ونستعين بكَ فأعنّا، ونستعيذ بكَ فأعذنا، ونتوكل عليك فاكفنا، اللهم أكفنا همّ الدنيا والآخرة اللهم رب النبي مُحمد صلى الله عليه وسلم، اغفر لنا ذنوبنا، وأذهب غيظ قلوبنا، وأجرنا من مُضلات الفتن ما أحييتنا، يا من يُجير ولا يُجار عليه، أجرنا من النار، ومن خزي النار، ومن كل عمل يقربنا إلى النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار.

اللهم ارحمنا إذا برق البصر وخسف القمر وجُمع الشمس والقمر، اللهم اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفرلنا وارحمنا يا ارحمُ الراحمين، هذا أفضل دعاء الخسوف.

يارب ارحمنا برحمتك نستغفرك ونتوب إليك، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم الطف بنا، لا اله إلا أنت سبحانك إنّا كنا من الظالمين.

سبحانك يا الله غفرانك يا الله سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلٌ في فلكٍ يسبحون اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت.

اللهم اجعل هذا الخسوف رحمة منك ولا تجعله غضبا منك ولا تؤاخذنا بذنوبنا واغفر لنا ولا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا.

سبحانك يا الله غفرانك يا الله سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلٌ في فلكٍ يسبحون اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت.

اللهم اجعل هذا الخسوف رحمة منك ولا تجعله غضبا منك ولا تؤاخذنا بذنوبنا واغفر لنا ولا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا.

صلاة الخسوف

صلاة الخسوف، يُصلَّى المسلم ركعتين جماعة أو فرادىفي كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، و يُكبِّر المصلي ويقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يقرأ الفاتحةَ وسورة طويلة، ثم يركع ركوعاً طويلاً، وثم يرفع من الركوع، قائلاً: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، و بعد الرفع من الركوع يقرأ الفاتحة مرةً أخرى وسورة طويلة، وثم يركع ركوعاً طويلاً، وثم يرفع من ركوعه، قائلاً: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، و ثم يسجد سجوداً طويلاً، وثم يرفع من السجود، وثم يسجد مرة أخرى سجوداً طويلاً، وثم يرفع للركعة الثانية ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ويفعل كما فعل في الركعة الأولى، وثم يجلس بعد السجدتين للتشهد، وثم يسلِّم.

هل تصلي صلاة الخسوف بعد صلاة الفجر؟

نعم، تصلي صلاة الخسوف بعد صلاة الفجر.

ماذا نفعل اذا خسف القمر؟

الذكر

دعاء خسوف القمر

الصدقة

الصلاة على النبي

الاستغفار

الصدقة

التقرب إلى الله تعالى بما استطاع من القرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا" متفق عليه ولأنه تخويف من الله تعالى، يجب أن يبادر المسلم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ليكشفه عن عباده.

ماذا يقرا عند خسوف القمر؟

اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك، فلولا أنت ما تبنا إليك.

حكم صلاة الخسوف

صلاة خسوف القمر، وكسوف الشمس، سنة مؤكدة، يسن أدائها في جماعة كما صلّاها النبي ﷺ، وليست شرطاً فيها بل تصح فرادى، والسُّنَّة أن يصليها في المسجد؛ قالت عائشة: "خسفت الشمس في حياة رسول الله ﷺ، فخرج إلى المسجد، فصف الناس وراءه". رواه البخاري.

دعاء الكسوف

أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس