الخسوف الكلي للقمر هو عبارة عن ظاهر طبيعية تحصل مع وجود الشمس والأرض والقمر على خط واحد، فيما يعرف علمياً باسم "الاقتران الكوكبي" حيث تكون الأرض في منطقة المنتصف بين الشمس والقمر حتى تحجب أشعة الشمس عن سطح القمر أثناء دورانه في ظهر الأرض مما يؤدي إلى انخساف الأرض بالكامل مع مروره بمركز ظل الأرض عند أوسع نقطة من مساحة الظل.

لماذا سمي خسوف القمر بهذا الاسم؟

سبب تسمية خسوف القمر بهذا الاسم بسبب عدم ظهور القمر وضوء القمر في السماء، والسبب في ذلك هو وقوع الأرض والتي سوف تمنع الشمس من وصولها إلى القمر بين الشمس والقمر، وتحدث هذه الظاهرة الطبيعية عندما يتحرك الجسم السماوي في ظل الجسم الآخر، والذي يسمى خسوف القمر، وعادة عندما يقع القمر والشمس والأرض على استقامة واحدة، وتكون الأرض التي ينهم ويكون القمر في منطقة ظل الأرض، وذلك أنه يؤدي إلى حدوث تغيرات كبيرة في مقدار رؤية القمر من الأرض، وبالإضافة إلى مدى انعكاس ضوء الشمس عليه؛ وذلك لأن الأرض تحجب ضوء الشمس الذي ينعكس على القمر.

دعاء خسوف القمر

اللهم لا تدع ظالماً إلا هديته،ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضى، ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه ولا تحرمنا زيارة مسجده واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأُ بعدها أبدا.

سبحانك يا الله، غفرانك يا الله، سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، كلٌّ في فلكِ يسبحون، يا من يسبح له كل شيء من مخلوقاتهِ، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما شكرناك حق شُكرك.

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرُكَ ونتوب إليك، فلولا أنت ما تبنا إليك.

اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك.

اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك.

اللهم إنا نستهدى بك فاهدنا..ونستعين بكَ فأعنّا، ونستعيذ بكَ فأعذنا، ونتوكل عليك فاكفنا.

اللهم أكفنا همّ الدنيا والآخرة، اللهم رب النبى مُحمد "صلى الله عليه وسلم" اغفر لنا ذنوبنا، وأذهب غيظ قلوبنا، وأجرنا من مُضلات الفتن ما أحييتنا.

متى موعد خسوف القمر 2022؟

موعد خسوف القمر 2022 يصادف في 8 نوفمبر 2022، والذي سوف يكون الخسوف مظلمًا مع مرور الطرف الشمالي للقمر عبر مركز ظل الأرض، ويحدث الخسوف بالتزامن مع موعد البدر والذي يصادف شهر ربيع الآخر للعام الهجري الحالي 1444.

دعاء خسوف القمر

دعاء الكسوف