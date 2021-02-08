أضرار شرب الماء أثناء الأكل

شرب الماء ضرورياً للحفاظ على جسم سليم ومليء بالطاقة، لكن يكاد كوب الماء البارد أن يكون مرافقاً للطعام على كل الموائد، خاصة المطاعم، لكن هل تعلم أن هذه العادة يمكن أن تسبب أضراراً صحية لك؟ إليك أهم هذه الأضرار:

1- تخفيف عصارة المعدة: تحتوي معدتك على أحماض هاضمة تساعد على هضم وتوزيع المواد الغذائية، كما أنها مسؤولة عن قتل مسببات العدوى التي قد تتناولها مع الغذاء، إلى جانب أن عصارة المعدة تتضمن أيضاً إنزيمات مهمتها طحن الطعام وعندما يتم تخفيف هذه العصارة بالماء يؤدي ذلك إلى ركود عملية الهضم، وبقاء الطعام في المعدة مدة أطول، وإبطاء تمريره إلى الأمعاء.

2- تقليل كمية اللعاب: يعتبر اللعاب الخطوة الأولى في عملية الهضم، لأنه يحتوي على إنزيمات تساعد على تحطيم الغذاء، ويحفّز المعدة على إفراز الإنزيمات الهاضمة الخاصة بها والاستعداد لعملية الهضم. لذلك عند شرب الماء أثناء الطعام وتميع اللعاب يتم إرسال إشارات إلى المعدة للتوقف عن إفرازاتها، ويجعل ذلك الهضم أكثر صعوبة.

3- الحموضة: إذا كنت تعاني من نوبات مستمرة من الحموضة قد تكون عادة شرب الماء أثناء وجبات الطعام هي السبب. يؤدي تخفيف عصارة المعدة بسبب شرب الماء إلى عسر هضم وتناقص إفراز الإنزيمات التي تساعد على الهضم.

4- زيادة الأنسولين: يمكن أن يؤدي شرب الماء أثناء تناول الطعام إلى زيادة مستويات الأنسولين في الجسم، مثلما يحدث عند تناول أطعمة غنية بالسكر، والسبب أنه عندما لا يستطيع الجسم هضم الطعام جيداً يميل إلى تحويل جزء منه إلى جلوكوز، وتخزينه كدهون، ويتطلب ذلك زيادة نسبة الأنسولين في الجسم للتعامل مع كمية الجلوكوز الزائدة.

5- عدم فقدان الوزن: يعيق شرب الماء خلال وجبات الطعام عملية فقدان الوزن، حيث يعتبر ضعف أداء الجهاز الهضمي أحد أسباب زيادة الوزن، ونظراً لأن شرب الماء يخفف العصارة الهاضمة، ويزيد من إفراز الأنسولين وتخزين الطعام على شكل دهون، يعتبر شرب الماء مسؤولاً عن خلل في طريقة تعامل الجسم مع الغذاء يؤدي إلى زيادة الوزن.

إليك مجموعة من النصائح تساعدك على تجنب شرب الماء أثناء الأكل:

- تناول وجبات قليلة الملح.

- لا تمتص الطعام، وإنما امضغه جيداً. فالمضغ يساعد اللعاب على تسريع عملية الهضم.

- اشرب الماء قبل 30 دقيقة من تناول الطعام، لضمان سلامة عملية التمثيل الغذائي للطعام

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