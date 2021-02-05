نصائح لتحسين صحتك العقلية بأسبوع!

تشكّل الصحة العقلية ضرورة حياتية لضمان إنتاجية فائقة، ولذلك فإن إعداد روتين يومي مدروس بعناية يحقق هذا الهدف بنجاح.

ونشر موقع "تايمز نيوز ناو"، روتيناً يومياً يمكنه تحسين الصحة العقلية للشخص وتحسين إنتاجيته بنسبة 100% في غضون أسبوع واحد فقط.

الاستيقاظ مبكراً

يمنحك الاستيقاظ مبكراً الوقت لتنشيط نفسك، ويساعدك على تحسين دورة نومك التي عادة ما تتعطل بسبب الجدول الزمني السيئ.

التأمل

يساعدك التأمل في الصباح الباكر على الحفاظ على صفاء ذهنك، وأن تكون متزامناً مع أفكارك، ويساعدك أيضاً على قضاء يومك بإيجابية.

ممارسة التمارين

التمارين الرياضية جزء مهم جداً من نمط الحياة والروتين الصحي، ولذلك يُنصح بممارستها في الصباح، حيث تُجنّبك الطريق السلبي والمحبط، وتبقيك نشيطاً طوال الوقت.

الإفطار

من المعروف أن الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، ويمكنه أن يمنحك دفعة قوية للعمل بشكل جيد وفعال.

القهوة

بعد ساعة من إفطارك يمكنك شرب فنجان قهوة، وحاول أن تجعله أسود للتأكد من أنك لا تستهلك الكثير من السكر.

قائمة المهام

بعد أن قضيت صباحاً جيداً، يمكنك أخيراً تولي عملك، واصنع لنفسك قائمة مهام، وسيساعدك هذا على تنظيم التزامات عملك بطريقة أفضل، ويمنحك أيضاً إحساساً بالإنجاز في كل مرة تقوم فيها بشطب شيء من القائمة.

الغداء

إن تناول وجباتك في وقت أقرب قليلاً مما تفعله عادةً يضمن أنك لن تشعر بالجوع الشديد، وعندما تشعر بالجوع، من المحتمل أن تفقد تركيزك، وعندها ستتضور جوعاً إذا أكلت، ومن المحتمل أن تشعر بالكسل والنعاس، ما يؤثر في إنتاجيتك.

الاستراحة

لا يوجد أحد في العالم يمكنه الاستمرار في العمل دون أن يصبح أقل كفاءة إذا لم يأخذ استراحة، ويمكنك أخذ قسط من الراحة من رتابة العمل أو اليوم مع بعض الوقت أمام الشاشة، سواء التلفزيون أو الهاتف أو الجهاز اللوحي، أو منصة الألعاب، وحدد وقت الشاشة إلى ساعة واحدة كحد أقصى، وخذ فترات راحة مناسبة منه أيضاً.

السعادة

يمكن أن تكون الساعة السعيدة هي الوقت الذي تقضيه في فعل ما تحب أو ما يجعلك سعيداً، فخذ قيلولة أو اقرأ كتاباً أو تمشى أو تحدث مع أصدقائك.

العشاء

يساعدك تناول عشاء مبكر على تعديل جدول نومك، ويساعد أيضاً على إنقاص الوزن، ويجعلك تشعر بأنك أخف وزناً وأكثر نشاطاً بشكل عام.

الإبداع

يمكنك قضاء أمسياتك في فعل شيء إبداعي، فاختر نشاطك المفضل، ويمكنك أيضاً جعله وقتاً ممتعاً مع العائلة.

الاستحمام

ثبت أن الاستحمام ليلاً يساعدك على النوم بشكل أفضل والشعور بتحسن، كما أنه يساعد على التنظيف بعد يوم طويل والشعور بالاسترخاء.

النوم المبكر

يعد النوم مبكراً طريقة مثالية لإنهاء يومك وإصلاح جدولك الزمني والاستعداد لليوم التالي، ويمكنك الاستلقاء على سريرك بحلول الساعة 9 مساءً، وانتظر حتى تشعر بالنعاس، وبعد يوم مثمر من المحتمل أن تنام جيداً.

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