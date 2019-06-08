أضرار وفوائد رجيم اللبن

الكثير من الأشخاص يحاول في الحصول على وزن مثالي خلال فترة قصيرة، ومن أكثر ما يزعج معظم الأشخاص هو تراكم الدهون في منطقة البطن وهو ما يسمى بالكرش والأرداف المترهلة، وقد وجد أخصائيو التغذية العديد من الأنظمة الغذائية التي تساعد في التخلص من هذه المشكلات خلال وقت معقول، والبعض الآخر وجدوا أنظمة غذائية تساعد في التخلص من الكرش والأرداف بوقت قياسي بمعدل ثلاث إلى أربعة كيلوجرامات خلال أسبوع، وظهر مؤخرا نوع جديد من الرجيم السريع يسمى رجيم اللبن، وقد بدأ الترويج لهذا الرجيم كالعادة بكونه وسيلة سريعة وسهلة لفقدان الوزن في خلال أيام قليلة.

و يوصف اللبن بأنه واحد من أكثر الأطعمة المغذية، ويستمتع الكثير من الأشخاص باللبن كوجبة خفيفة غنية بالكالسيوم، لكن اللبن يقوم بأكثر من مجرد تقوية عظامك، فهو يساعد فعلا في إنقاص الوزن، كما يمكن لمكونات اللبن الغذائية الفريدة القدرة على المساعدة على حرق الدهون وتعزيز التمثيل الغذائي والحفاظ على قوة العضلات عند تناولها كجزء من نظام غذائي صحي، ولكن ماذا تعرف عن رجيم اللبن وما هي فوائده وأضراره.

جدول رجيم اللبن

ويقوم رجيم اللبن وهو تناول علبة من اللبن المحلى بملعقة من العسل الطبيعي، وكوب من القهوة أو الشاي مضافا له حليب خالي من الدسم وعدم إضافة السكر، وذلك كوجبة إفطار.

أما وجبة الغذاء فعليك تناول صحن كبير من السلطة، وربع سمكة أو ربع دجاجة أو قطعة من اللحم المشوي، وكوب من اللبن اللبن المخلوط بملعقة من العسل، وعلى وجبة العشاء علبة من اللبن المحلى بالعسل، وثلاث حبات من الفواكه التي تحتوي على سعرات حرارية قليلة.

ما هي فوائد رجيم اللبن

وجدت الدراسات أن اللبن يساعد على حرق الدهون وتقليل الوزن بشكل عام، وأظهرت دراسة أن الذين تناولوا ثلاث وجبات يومية من اللبن خسروا 22% من الوزن الزائد و 61% من الدهون في الجسم أكثر من الذين لم يضيفوا الكالسيوم إلى نظامهم الغذائي، كما حافظ آكلو اللبن أيضا على أنسجة العضلات الخالية من الدهون، وهو أمر مهم لمنع انخفاض التمثيل الغذائي.

ويحتوي اللبن كامل الدسم على عناصر وقيمة غذائية عالية، والتي تساعد في بناء العظام عند اتباع النظام الغذائي المناسب، كما يساعد في التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف، لأنّه يخفض نسبة الكورتيزول في الجسم، وأيضا التخلص من الأرق، ويعمل على تهدئة الأعصاب، ويقلل من حدة التوتر والعصبية، ويعتبر اللبن الغذاء المثالي بعد ممارسة التمارين الرياضية بساعة تقريبا، حيث إنه يحتوي على البروتين الذي يعمل على بناء العضل وترميمه، ويعمل على تسهيل عملية امتصاص الكالسيوم وباقي الفيتامينات والمعادن من الأطعمة التي يتم تناولها يوميا.

ما هي أضرار رجيم اللبن

ولكل ريجيم فوائد ولكن في المقابل هناك أضرار، ومن أضرار رجيم اللبن أنه يعمل على ضعف في الجسم بشكل عام، وعلى العضلات بشكل خاص، حيث إن الجميع يعتقد أنه الرجيم المثالي للتخلص من الدهون، وهذا من المعتقدات الخاطئة، ويعمل رجيم اللبن على التخلص من الدهون المكونة للعضلات وأكثر هشاشة.

وريجيم اللبن يترك الجسم عرضة للتفتت والالتهابات والانزلاقات الغضروفية، وخشونة المفاصل، حيث إن الدهون تبقى كما هي، ويصبح الشكل الخارجي للجلد مترهلا ومتجعدا، والوزن الذي تخسره يكون بسبب جفاف السوائل الموجودة داخل الجلد، والدهن المكون للعظام، ويزيد من خطر الإصابة بالجلطات الدماغية بسبب نقص مستوى السكر في الدم، ويسبب الضعف العام والوهن في الجسم، وشحوب البشرة والجسم، وضعف حاد في الدم.

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