أطباق رمضانية: الدجاج بالكريمة والليمون وحلوى كريم كراميل

الدجاج بالكريمة والليمون وصفة شهية وسريعة التحضير وصحية.

المقادير :

800 غ دجاج

150 غ سبانخ

2 كوب مرق دجاج

كوب كريمة

ملعقة كبيرة أوريغانو

ملعقة كبيرة بودرة الثوم

ملعقة صغيرة كزبرة يابسة

½1 ملعقة كبيرة ليمون حامض

½1 ملعقة كبيرة فلفل أحمر حلو

½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ كوب جبنة بارميزان

الطريقة:

1. في وعاء عميق ضعي الدجاج.

2. تبلي الدجاج بالفلفل الأحمر، الملح، الفلفل الأسود، الكزبرة اليابسة، والجبن البارميزان.

3. في مقلاة ساخنة على النار أضيفي الدجاج المتبل.

4. قلّبي الدجاج حتى يتغير لونه.

5. أضيفي باقي المقادير بالمقلاة وقومي بالخلط.

6. اسكبي المزيج السابق بصينية.

7. أدخلي الصينية الفرن لمدة نصف ساعة.

8. قدميها ساخنة.

الكريم كراميل

المقادير:

3 علبة كريم كراميل باودر

3 كوب حليب

1 ملعقة كبيرة كاكاو

1 ملعقة كبيرة نسكافيه

1 ملعقة كبيرة كريم شانتيه

الطريقة:

في قدر على النار، حضري الطبقة الأولى بخلط كيس كريم كراميل واحد مع كوب حليب والكاكاو واتركيهم حتى الغليان، ثم برديه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

في قدر على النار، حضري الطبقة الثانية بخلط كيس كريم كراميل مع كوب حليب والكريم شانتيه، اخلطيهم واتركيهم ليغلوا ثم اسكبيهم فوق الطبقة الأولى وأدخليهم في الثلاجة لنصف ساعة أخرى.

حضري الطبقة الثالثة بخلط الكريم كراميل الباقي مع الحليب والنسكافيه، وبعد غليانها اسكبيها فوق الطبقتين، واتركيها في الثلاجة من جديد. ثم قدمي الطبق بارداً.

عصير قمر الدين

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