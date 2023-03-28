البوابة - يعتبر المطبخ المغربي من المطابخ العريقة التي تتميز بالنكهات الشهية والتوابل الافريقية اللذيذة. تحتوي الأطباق المغربية على مكونات طازجة من اللحوم والخضار والفواكه، وتعد من المطابخ القليلة التي تجمع بين اللحوم والفواكه في نفس الطبق.

أطباق رمضانية من المطبخ المغربي

أرز مغربي مع لحم الغنم واللبن

يعتبر الحمص مصدرًا رائعًا للبروتين النباتي ، ويوفر مع لحم الضأن مصدرًا مثاليًا للبروتين.

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الهريسة المغربي

4 شرائح لحم غنم

7 أونصات أرز طبيعي طويل الحبة

1 بصلة

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

14 أوقية مرق دجاج

12 أوقية من المشمش المجفف

1 علبة من الحمص مصفى

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملح

فلفل

1 أوقية لوز مقطع (2 ملعقة كبيرة)

9 أوقية طماطم كرزية

2 نعناع

4 ملاعق كبيرة زبادي يوناني قليل الدسم

خطوات التحضير:

يقشر البصل ويقطع إلى قطع صغيرة. تسخن 1 ملعقة كبيرة من الزيت في قدر. يُقلى البصل لمدة دقيقتين على نار متوسطة. يُضاف الأرز ويُقلى لمدة دقيقتين. يُضاف المرق ويُطهى لمدة 15 دقيقة على نار خفيفة. في غضون ذلك ، يقطع المشمش . يُضاف الحمص والمشمش إلى الأرز بعد 15 دقيقة. يتبل بملعقة كبيرة من معجون التوابل وعصير الليمون والملح ويطهى مغطى لمدة 15-20 دقيقة أخرى حتى يتم امتصاص السائل وينضج الأرز . في هذه الأثناء ، تشطف شرائح لحم الضأن وتترك حتى تجف. يخلط معجون التتبيل المتبقي بالزيت المتبقي ، وتدهن شرائح اللحم به ويقلى في مقلاة عميقة على كلا الجانبين لمدة 2-3 دقائق حتى يتحول لونها إلى اللون الوردي. تُرفع شرائح اللحم من المقلاة وتتبل بالملح والفلفل ويترك الباقي مغطاة بورق الألمنيوم . تحمص شرائح اللوز في مقلاة ساخنة بدون دهن. تغسل الطماطم وتقطع إلى نصفين. يغسل النعناع وترج الأوراق الجافة وتقطف . تقطع شرائح لحم الضأن وتوضع فوق الأرز. يُزين باللوز واللبن والطماطم والنعناع .

أطباق رمضانية من المطبخ المغربي

سلطة فواكه بالتفاح والرمان والجوز - حلوى خفيفة بالفواكه

المكونات:

5 حبات برتقال

2 تفاحة

2 ملعقة كبيرة ماء زهر

1 حبة رمان

50 جرام جوز

خطوات التحضير:

نقطع البرتقال إلى نصفين ونعصر العصير . يقشر التفاح ، ويبرش برشاً ناعما ويخلط مع عصير البرتقال وماء الزهر . نقطع ثمرة الرمان ونزيل البذور ونضعها في وعاء به ماء مع التقليب برفق لفصل الغشاء الأبيض ونزع البذور . يقطع الجوز ويخلط مع بذور الرمان والتفاح المبشور. ويوزع بين 4 أكواب تقديم ويترك لمدة 30 دقيقة .

أطباق رمضانية من المطبخ المغربي

الأرز باللبن على الطريقة المغربية بالفستق

المكونات:

3 كوب حليب

1 عود قرفة

1 كوب لوز مفروم

نصف كوب أرز قصير الحبة

نصف كوب سكر

3 بيضات (منفصلة)

1 ملعقة صغيرة ماء ورد

2 ملعقة كبيرة فستق مفروم

رشة قرفة مطحونة

لتزيين بتلة الورد (عضوي)

خطوات التحضير:

توضع 4 ملاعق كبيرة من الحليب جانباً. يُغلى الحليب المتبقي مع عود القرفة واللوز . يُضاف الأرز والسكر ، ويُغطّى ويُترك على نار خفيفة تقريبًا. 40 دقيقة حتى ينضج الأرز. ترفع عن النار ونخرج عود القرفة . اخفقي الحليب مع صفار البيض واخلطيهم مع الأرز الساخن. دعها تبرد مع التحريك من حين لآخر . عندما يبرد الأرز ، يخفق بياض البيض حتى يتجمد ويقلب مع الأرز. يقلب في ماء الورد . يُملأ في أوعية فردية ويُرش بالفستق والقرفة. يُزين ببتلات الورد ويُقدّم .

أطباق رمضانية من المطبخ التونسي

أطباق رمضانية من المطبخ التركي