أطعمة تساعد على تهدئة اضطراب المعدة

ناك العديد من الأسباب المحتملة لاضطراب المعدة، بما في ذلك عسر الهضم والتوتر والقلق وتناول بعض الأدوية. وتجعل تلك الحالة الشخص لا يشعر بالرغبة في تناول أي شيء. وما يستتبع ذلك من الأصابة بالجفاف نتيجة جروج الأملاح الأساسية مع الماء من الجسم بسرعة.

في مثل تلك الأوقات، يُنصح عادة باستخدام أملاح الإماهة الفموية وهنو محلول لمعالجة الجفاف أو خليط الملح والسكر والماء عندما تعاني من حركات فضفاضة. لكن، ينكم ايضًا الاستعانة بعض الأطعمة الخفيفة التي من شأنها أن تهدئ معدتك وتعالج اضطرابها.

- الارز باللبن

يعد طبق الأرز باللبن الوجبة المفضلة لأي شخص يعاني من اضطراب في المعدة. واحدة من أكبر مزايا هذا الطبق عن غيره هو أنه سهل الهضم ومصدر غني للبروبيوتيك الذي يعيد توازن البكتيريا الجيدة في الأمعاء. كما يساعد تناول هذا الطبق على الهضم ويعمل ضد الانتفاخ وعسر الهضم وتخفيف الإمساك وآلام البطن الناجمة عن ذلك.

- شاى الزنجبيل

من ضمن استخدامات الزنجبيل المتعددة، كعنصر ذي خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا؛ هو قدرته على علاج أعراض اضطراب المعدة مثل الغثيان والتشنجات والدوار.

يمكن أن يؤدي تناول شاي الزنجبيل إلى الشعور بالراحة من تلك الأعراض السابقة. ويمكن إضافة الليمون أو العسل إليه حسب ذوقك. ويمكن لشاي الزنجبيل ايضًا أن يقي من الغثيان على الفور ويشفي الأمعاء المتهيجة.

- الموز

للموز تأثير طبيعي مضاد للحموضة وهو خيار موصى به لمن يعانون من مشاكل حرقة المعدة، ويمكنه تهدئة اضطرابها.

يزيد تناول الموز من إنتاج المخاط في المعدة بسبب احتوائه على كميات كبيرة من بالبوتاسيوم، والذي لديه القدرة على شفاء بطانة المعدة المتهيجة، ويجعلك تشعر بتحسن فوري.

- الكومبوتشا

إذا شعرت بالدوار أو الغثيان عندما تكون معدتك مضطربة، فمن الأفضل تناول مشروب شاي الكمبوتشا. يعمل المشروب على تهدئة اضطراب المعدة ويمكنه أيضًا تقليل الانتفاخ.

عليك ألا تشرب الكومبوتشا دفعة واحدة، لكن تناوله ببطء للحصول على أفضل النتائج. بالاضافة الى خصائصه المهدئة للمعدة، يحتوي شاي الكومبوتشا على البروبيوتيك ويمكنه أيضًا علاج اضطرابات الكهارل في الجسم.

- الشوفان

يحتوي الشوفان على الألياف، وهو مفيد لتهدئة المعدة، كما، يمكن أن يقلل من زياراتك المتكررة للحمام بشكل سريع.

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