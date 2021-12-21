خفقان القلب،التعب والكسل، الإمساك، زيادة عدد ساعات النوم، زيادة في الوزن، عدم السيطرة على فقدان الوزن لأنه عملية الايض تقل في الجسم، جفاف في الجلد، تساقط الشعر، زيادة برودة الجسم،عدم انتظام الدورة الشهرية، تأخر حدوث الحمل جميعها تعتبر أعراض خمول الغدة الدرقية.

ومن اسباب خمول الغدة الدرقية هي التهاب الغدة الدرقية "هاشيموتو"، العلاج الإشعاعى لمنطقة الرقبة، استخدام اليود المشع فى العلاج يدمر الغدة الدرقية، استخدام بعض الأدوية، إجراء جراحة إزالة الغدة الدرقية، نقص اليود فى الطعام، الحمل، مشاكل الغدة الدرقية عند الولادة، اضطراب أو تلف الغدة النخامية، اضطراب ما تحت المهاد.

أطعمة تعالج خمول الغدة الدرقية

المكسرات

المسكرات من المصادر الغذائية الغنية بالسيلنيوم والتي تساعد في تنظيم هرمونات الغدة الدرقية وتعطيها شكلها النشط، حيث تحتوي نواة واحدة من المكسرات على 96 ميكروغرام من السيلينيوم، وهو ما يقرب ضعف الكمية الموصى بها يوميًا من 55 ميكروغرام.

من فوائد المكسرات أنه يساهم في حركة الأمعاء، يساعد على الشعور بالشبع، يعمل على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية،

يرفع مستوى الكولسترول الجيد ويخفض الكولسترول السيء، يوازن مستوى السكر في الدم، يساعد على إخراج السموم من الجسم.

البيض

اكلات تنشط الغدة الدرقية البيض بأنه يحتوي البيض على اليود والسيلينيوم اللذان يزيدان من نشاط الغدة الدرقية، تناول بيضة واحدة كبيرة تحتوي على حوالي 16% من اليود، و 20% من السيلينيوم الذي تحتاج إليه يوميًا اليوم لذلك يعد من أبرز 8 أطعمة تنشط الغدة الدرقية.

ومن أهم فوائد البيض، يساهم في تقليل احتمالية الإصابة بسرطان الثدي وسرطان القولون، وتعزيز صحة العظام والأسنان والدماغ، وتحسين الأداء الوظيفي السليم للجهاز المناعي، لذلك هو يقلل من خطر الإصابة بالإنفلونزا.

الألبان

اكلات تنشط الغدة الدرقية الألبان لأنها تعتبر من المنتجات الغنية بعنصر اليود؛ لذلك لا داعي للقلق من عدم قدرتك على الحصول على سلطات أعشاب البحر أو الأسماك المكلفة، حيث يعد اللبن الزبادي العادي أو القليل الدسم أو الزبادي اليوناني مصدرًا جيدًا يمكن أن يشكل حوالي 50% من استهلاكك اليومي من اليود.

الدجاج ولحم البقر

الزنك هو عنصر غذائي رئيس اخر يحتاجه جسمك لتحفيز نشاط الغدة الدرقية، حيث أن 85 غرام من لحم البقر يحتوي على 7 ملليغرام من الزنك الذي يحتاجه جسمك، في حين أن 85 غرام من لحم الدجاج يحتوي على 2.4 ملليغرام منه.

السمك

بما أن اليود موجود في التربة ومياه البحر، فإن الأسماك مصدرًا جيدًا اخر لهذه المغذيات.

يحتوي 93.3 غرام من سمك القد المطبوخ على حوالي 99 ميكروغرام من اليود، أو 66% من المدخول اليومي الموصى به.

الخضراوات

تناول الخضراوات النيئة أو المطبوخة أو المعصورة تزيد من نشاط الغدة الدرقية لدى الأشخاص.

الخضروات الطازجة وبالتحديد الخضروات الورقية تحتوي على العديد من المواد المضادة للأكسدة والألياف الغذائية، التي لها القدرة على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم المضرة بوظائف الغدة الدرقية.

السبانخ واللفت الأخضر يمنعان الإصابة بالسمنة المفرطة التي تسبب قصور في نشاط الغدة الدرقية.

الفراولة

الفراولة من أفضل الأطعمة المحفزة لنشاط الغدة الدرقية، فهي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

الأعشاب البحرية

الأعشاب البحرية، مثل: عشب البحر، والنوري، والواكامي غنية بشكل طبيعي باليود الذي وهو عنصر نادر ضروري لوظيفة الغدة الدرقية الطبيعية، تناول الأعشاب البحرية مع السوشي أو احصل على وجبات خفيفة من الأعشاب البحرية المعبأة لتضعها في السلطات.

الأكلات الممنوعة لمرضى خمول الغدة الدرقية

القهوة

الصويا

الخضروات الصليبية مثل اللفت، والقرنبيط، والملفوف، والبروكلي

الأطعمة الغنية باليود

الغلوتين

الدهون والأطعمة المقلية

المحليات الصناعية والمشروبات الغازية

الأطعمة المعلبة

اعشاب تناسب مرضى خمول الغدة الدرقية

عرق السوس

بذور الكتان

الجوز الأسود

أوراق السبانخ

أوراق الهندباء

الليمون

عصير الجرجير

الثوم

مشروبات تنشط الغدة الدرقية

عصير الفراولة

عصير التوت البري

اللبن الرايب

الحليب

عصير البلاك بيري

كيفية تنشيط الغدة الدرقية لحرق الدهون

أولاً دلكي نقاط الوجه عن طريق الفرك اللطيف أو التربيت بواسطة طرف إصبع السبابة.

ثم دلّكي نقاط الجسم بواسطة طرف السبابة أو الإبهام. إفعلي ذلك عن طريق الضغط اللطيف أو بحركات دائرية. لكن تجنّبي تطبيق هذه الطريقة على مناطق ظهور الدوالي أو الالتهابات أو الانتفاخ أو التهيج أو الكسور. كذلك لا تطبقيها في حال المعاناة من أمراض القلب أو من ارتفاع درجة الحرارة أو من الالتهابات.

ويكفي التدليك من دقيقتين إلى 5 دقائق ويمكن تكرار ذلك من مرتين إلى 3 مرات يومياً.

فطور صحي لمرضى الغدة الدرقية

الملح المزود باليود.

الأعشاب البحرية.

البيض.

منتجات الألبان كالحليب والجبنة والبوظة.

التونا.

الروبيان.

المكسرات البرازيلية.

الخضراوات الورقية، مثل: السبانخ، والخس

هل يمكن الشفاء من خمول الغدة الدرقية؟

علاج خمول الغدة الدرقية بسيط جدًا، وفي معظم الحالات تزول الأعراض مع العلاج، ويتكون العلاج من تناول هرمون الغدة الدرقية البديل بشكل دائم، والذي يدعى ليفوثيروكسين، وتستخدم خلايا الجسم هذا الهرمون البديل للتعويض عن الهرمونات التي لا تنتجها الغدة الدرقية.

هل خمول الغدة الدرقية مرض خطير؟

خمول الغدة الدرقية تؤدي مشكلات الغدة الدرقية إلى أمراض القلب، مثل: عدم انتظام ضربات القلب، سواء تسارع الخفقان أو إبطاؤه، مما يسبب ضعف في عضلة القلب، كما يمكن أن يزداد مستوى الكوليسترول الضار، وتتراكم السوائل حول القلب، بالإضافة إلى الإصابة بتصلب الشرايين.

أعراض خمول الغدة الدرقية

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