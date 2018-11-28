أطعمة تساعد في التخلص من آلام الرأس

هناك أسباب كثيرة ومتنوعة للصداع ممكن أن تكون من تناول بعض الأطعمة كما أن هناك أطعمة تساعد في التخلص من ألم الرأس وهي:

البطاطا:

إن تناول البطاطا وذلك لغناها بالبوتاسيوم يمكن أن يساعدك في التخلص من الصداع ووجع الرأس، وتعتبر البطاطا المخبوزة بقشرها مصدرا غنيا بالبوتاسيوم، ومقارنة مع الموز تحتوي البطاطا على 721 ملغرام مقارنة مع 467 فقط للموز

البطيخ:

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أن عدم تناول السوائل من مسببات ألم الرأستناولوا البطيخ. فالفاكهة والخضار المختلفة مثل التوت، والخيار، والشمام، والبندورة، والخس تحتوي على كمية وافرة من الماء بالاضافة الى المعادن الضرورية، مثل المغنيسيوم، التي تمنع الاصابة بالصداع.

القهوة:

تقوم القهوة برفع الطاقة وضخ الدم في الشرايين، ولكن الافراط في تناولها يمكن أن يعكس النتائج الايجابية. فالكافيين مدر للبول ويمكن أن يزيد من حدة الصداع، لذا يجب تناول كوب الى كوبين من القهوة في اليوم للتخلص من الصداع، ولكن أي كوب اضافي سوف يزيد من الصداع والتوتر والعصبية.

اللوز:

ولغنى اللوز بمادة المغنيسيوم يحمي الجسم من الصداع عن طريق تخفيف ضيق الأوعية الدموية. وقد يجد مرضى داء الشقيقة إغاثة باتباع حمية غنية بالمغنيسيوم. ومن الاطعمة الاخرى التي تحتوي على المغنيسيوم الافوكادو، المشمش المجفف، الموز، الارز البني، والكاجو.

اللبن:

آلام الرأس قد تكون بحاجة جسمك للكالسيوم. فالدماغ يعتمد على الكالسيوم للعمل بشكل كفوء، لذلك تأكدوا من أنكم تتناولون كمية وافرة من المنتجات الغنية بالكالسيوم خلال اليوم وكوب اضافي من اللبن عند الشعور بالصداع

السبانخ:

السبانخ يساعد في تخفيف ضغط الدم، ومنع الاصابة بالصداع الناجم عن تناول الكحول والتخفيف من وجع الصداع، لذلك استبدلوا اوراق الخس بالسبانخ في السلطة لزيادة المنفعة الغذائية والتخلص من الصداع الحاد.

فاكهة الموز:

الموز من أكثر الفواكه التي أثبتت فعالية في تخفيف آلام الصداع وذلك لاحتوائه على نسب عالية من الماغنسيوم، والذي يعمل على استرخاء الأوعية الدموية وتهدئة آلام الصداع. كما أن الموز يحتوي على البوتاسيوم وهو عنصر أساسي في توازن كهارب الجسم (Electrolyte Balance).