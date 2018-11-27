فاكهة الكاكا للرجيم وإنقاص الوزن

تعتبر الكاكا من الفواكه التي تساعد على تخليص الجسم من الوزن الزائد

تحتوي فاكهة الكاكا على العديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، ومن أهم محتوياتها: الفينوليك، والسكريات، ومضادات الأكسدة، والحديد، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والصوديوم، والمنغنيز، والبروتينات، والدهون، والرصاص، والجلوكوز، واليود، والفركتوز، والسعرات الحرارية.

يوصي خبراء التغذية الأشخاص الذين يرغبون بتخسيس أوزانهم باتباع نظام غذائي تدخل فيه فاكهة الكاكا كمكون رئيسي، حيث تعتبر الكاكا من الفواكه التي تساعد على تخليص الجسم من الوزن الزائد، لاحتوائها على كمّياتٍ كبيرةٍ جداً من الألياف الغذائية الطبيعيّة، ولهذا السبب، فإنها تمنح إحساساً طويلاً بالشبع، وتغني عن تناول المزيد من الطعام، كما أنها تحتوي على كميةٍ قليلةٍ من السعرات الحرارية، لذلك تعتبر خياراً مثالياً في وصفات الرجيم.

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